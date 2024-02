L’attrice premio Oscar Cate Blanchett vende la sua splendida villa a Melbourne, in Australia: il prezzo è sorprendente.

Hai mai pensato di vivere nella villa di una vera diva del cinema come Cate Blanchett? Da oggi è possibile. L’attrice nativa di Melbourne e il marito Andrew Upton hanno infatti messo in vendita la loro splendida casa nella metropoli australiana. Una dimora di straordinario fascino e arricchita da dettagli da veri e propri intenditori.

Acquistata dall’attrice due volte premio Oscar nel 2006 per 745mila dollari, oggi vale molto di più, grazie anche ai tanti miglioramenti che i coniugi vi hanno apportato nel corso degli anni, prima di decidere di lasciare l’amata Australia per trasferirsi, praticamente in pianta stabile, in Inghilterra. Ma quanto costa oggi la villa di Cate Blanchett? Nonostante sia un’abitazione di straordinario fascino, il prezzo è sorprendente.

Cate Blanchett, in vendita la villa di Melbourne

Per i tanti fan dell’attrice australiana, due volte premio Oscar, poter anche solo ammirare la villa che per tanti anni ha ospitato una delle grandi dive del cinema hollywoodiano è un vero sogno. Premiata nel 2005 come miglior non protagonista per il ruolo di Katherine Hepburn in The Aviator e poi nel 2014, come miglior protagonista, per Blue Jasmine di Woody Allen, Cate acquistò la villa di Melbourne nel 2006, anno in cui fu candidata agli Oscar per Diario di uno scandalo.

Cate Blanchett

Situata in Victoria Gardens, uno dei punti migliori della metropoli australiana, la villa è stata trasformata negli ultimi anni in un’abitazione contemporanea di lusso da Alwill Architecture, diventando ancora più preziosa. Tuttavia, da quando nel 2017 Blanchett e famiglia hanno scelto di trasferirsi a Highwell House, uno storico maniero nel Sussex, l’abitazione è stata utilizzata poche volte, e per questo motivo l’attrice ha deciso di liberarsene.

Villa di Cate Blanchett in vendita: il prezzo

Affascinante fin dall’esterno, con una splendida facciata bicolore con legno verniciato di nero e finitura naturale dall’altra, la villa, estremamente luminosa e raffinata, si sviluppa su due livelli. Immersa nella natura, vanta tre camere da letto enormi, due bagni di grande eleganza e una cucina a vista, in pietra e acciaio, di straordinario fascino.

Dalle grandi porte scorrevoli è possibile poi accedere su un terrazzo e al giardino privato, per poter godere della pace e della tranquillità degli alberi di Victoria Gardens. Oltre a una zona per bambini accessoriata e molto soleggiata, la villa comprende anche una lavanderia, giochi d’acqua, pannelli solari, parcheggio fuori strada e una serie di altri dettagli degni di una dimora di lusso, come i ventilatori a soffitto o uno splendido pavimento in legno, come si può evincere dalle foto pubblicate sull’annuncio.

In altre parole, si tratta del compromesso perfetto per chi voglia vivere il sogno australiano, abitando in una delle città più grandi e importanti del continente, senza rinunciare alla natura e al lusso. Anche per questo motivo il prezzo non è per tutte le tasche: in vendita presso Kay&Burton, parte da una valutazione indicativa di 1,47 milioni di dollari. Non sarà un investimento mastodontico, come quello necessario per acquistare Villa Certosa, ma resta comunque un sogno, e nulla più, per la maggior parte dei fan della straordinaria attrice australiana.