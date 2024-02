Gli eredi di Silvio Berlusconi hanno messo in vendita Villa Certosa a Porto Rotondo: svelato il prezzo e i dettagli.

A distanza di mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, gli eredi stanno continuando il loro lavoro per valorizzare una parte del patrimonio immobiliare a loro lasciato in dono dal padre. Se la storica Villa Martino ad Arcore non verrà in alcun modo toccata dalle decisioni della famiglia Berlusconi, sarà differente il destino di un’altra delle residenze del cuore dell’ex premier: Villa Certosa a Porto Rotondo.

La lussuosa tenuta sarda dell’ex Cavaliere è uno degli asset principali del patrimonio immobiliare lasciato in eredità da Berlusconi. E forse proprio per questo motivo è stata messa in vendita, stando a quanto trapela, dagli eredi, che avrebbero incaricato della commercializzazione del lussuoso immobile il consulente immobiliare milanese Dils.

In vendita Villa Certosa, la residenza estiva di Berlusconi

Di comune accordo, i cinque figli di Silvio Berlusconi avrebbero deciso di valorizzare commercialmente una delle tenute storiche dell’ex presidente del Consiglio, la splendida villa in Costa Smeralda acquistata sul finire dei rampanti anni Ottanta e completamente ristrutturata e messa a nuovo dall’imprenditore milanese, innamorato di quella zona della Sardegna.

Funerali Silvio Berlusconi – Barbara Berlusconi-Luigi Berlusconi-Paolo Berlusconi-Piersilvio Berlusconi-Marina Berlusconi

Proprietà di circa 110 ettari, in una delle aree più prestigiose dell’intera Sardegna, Villa Certosa presenta non solo una dimora storica di grandissimo pregio, ma comprende anche diverse piscine, campi da tennis, giardini enormi, ottanta campi da calcio e un anfiteatro, senza dimenticare un accesso diretto alla spiaggia, 181 metri quadi di autorimessa, 174 di posti auto, 4 bungalow, un teatro, una torre, una serra, una palestra e 297 metri quadri di orto medicinale.

Per quanto riguarda l’abitazione in sé, non è certo una residenza di poco conto. Si tratta di una villa super lussuosa da 68 camere in cui hanno soggiornato grandi magnati della finanza e capi di Stato, tra cui Putin e Bush. Anche per questo motivo il suo valore immobiliare è a dir poco straordinario.

Quanto costa Villa Certosa: il prezzo

In questo lungo e non semplice percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare lasciato in eredità dal Cavaliere, gli eredi starebbero ricevendo aiuto da diverse agenzie specializzate negli immobili di lusso, tra cui Dils, Lionard e Sotheby’s International Realty.

Stando a quanto riferito dagli organi di stampa specializzati, lo schema dovrebbe prediligere la valorizzazione dell’intero patrimonio immobiliare, con esclusione di pochi immobili dal grande valore anche per la famiglia, come Villa San Martino, e la successiva divisione delle risorse raccolte dalla vendita.

E non si tratterà di pochi milioni di euro, visto e considerato che solo la proprietà sarda di Villa Certosa è stata valutata 500 milioni di euro.