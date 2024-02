Dal 1999 a oggi, al Festival di Sanremo ci sono stati tanti ospiti del mondo dello sport: ecco gli atleti che sono stati all’Ariston.

Sanremo non è soltanto il Festival della musica italiana, ma anche quello degli ospiti, internazionali e non. Dal 1999 a oggi, sono stati tanti i personaggi del mondo dello sport ad essere invitati sul palco dell’Ariston: vediamo chi sono gli atleti che hanno omaggiato la kermesse.

Sanremo: tutti gli atleti ospiti dal 1999 a oggi

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte e, come avviene sempre, sono tante le curiosità del grande pubblico. I protagonisti assoluti sono i cantanti in gara, ma l’attenzione è rivolta anche agli ospiti. Questi ultimi sono stati spesso grandi atleti, sportivi nostrani e non che hanno compiuto imprese degne di nota. Dal 1999 ad oggi, ben 29 personaggi sono saliti sul palco dell’Ariston durante le cinque serate della kermesse musicale più longeva e importante del nostro Paese.

Dal nuoto al calcio, passando per il pugilato e il tennis: Sanremo ha omaggiato tutte le discipline, senza scontentare nessuno, o quasi. Ripercorrendo gli ultimi 25 anni del Festival, nel 1999 ci sono stati ben tre ospiti appartenenti al mondo del calcio: Pierluigi Collina, Alex Del Piero e Roberto Mancini. Il 2003, invece, ha visto come protagonisti Valentino Rossi e la squadra della Juventus. Grande polemica nel 2005, quando il conduttore di quell’edizione, Paolo Bonolis, ha voluto sul palco Mike Tyson. Il pugile era stato denunciato da poco per violenza.

Il 2006 è stata la volta di John Cena, seguito nel 2010 da altri personaggi del mondo del calcio: Antonio Cassano e Marcello Lippi. Dopo Fernando Alonso nel 2011, finalmente a Sanremo è arrivata una sportiva. Nel 2012 è salita sul palco dell’Ariston Federica Pellegrini, seguita nel 2013 da Jessica Rossi, Ilaria Salvadori, Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca. Sempre nel 2013, abbiamo avuto Angelo Ogbonna e Roberto Baggio.

Festival: per gli ospiti atleti vince il settore del calcio

Nel 2014 sono saliti sul palco di Sanremo diversi atleti: Armin Zoeggeler, Clemente Russo, Francesca Dallapè e Tania Cagnotto. Il 2015 è stata la volta di Vincenzo Nibali, Javier Zanetti e Antonio Conte, mentre nel 2017 è toccato a Francesco Totti. Al Festival del 2021 ci sono stati Alberto Tomba, Paola Fraschini, Cristiana Girelli, Zlatan Ibrahimovic e, ancora una volta, Federica Pellegrini. Infine, il 2022 è stato protagonista Matteo Berrettini, mentre il 2023 Paola Egonu. Come avrete facilmente intuito, per quel che riguarda gli ospiti, a Sanremo vince, al momento, il settore del calcio.