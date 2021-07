Come si richiede la carta di identità per i bambini? Vediamo tutti i documenti necessari e scopriamo la durata di validità del documento.

La carta di identità dei bambini o meglio per i minori, può essere richiesta dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. Per richiederla è necessario rivolgersi all’ufficio anagrafe del comune in cui si ha la residenza, portando con sé i documenti necessari. Fino a qualche anno fa il documento di identità non veniva rilasciato ai minori di 15 anni, vediamo come è cambiata la legge.

Carta identità neonato: è possibile richiederla?

Con l’entrata in vigore del decreto legge 70/2011, successivamente convertito in legge n°106 del 2011, è stato abolito il limite di età minimo per la richiesta della carta di identità. Con l’introduzione di questa nuova legge è possibile, quindi, richiedere la carta di identità già fin dalla nascita. Vediamo quali sono i documenti necessari per ottenerla e qual è la validità in base all’età del bimbo.

Carta identità minorenni: come fare per richiederla

Per la richiesta della carta di identità per un minore è necessario che siano presenti sia il bambino che i genitori. Oltre alle 4 fototessere a colori, sarà necessario portare il modulo per la richiesta e un documento di assenso di entrambi i genitori. I documenti possono essere richiesti all’anagrafe e sono reperibili sul sito del Ministero degli Esteri.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Carta di identità

La validità della carta di identità ha una durata variabile in funzione dell’età del bambino, così come succede per il passaporto. In particolare per neonati e bambini fino ai tre anni di età sarà valida per 3 anni. Per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 18 anni la validità sale a 5 anni, per finire, invece, il documento per i maggiorenni ha la classica validità di 10 anni.

La carta di identità per minorenni valida per espatrio può riportare anche il nome di uno dei genitori nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni di età. È necessario, infatti, ricordare che i minori di 14 anni potranno viaggiare solo accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.