Luna capsule è una collezione pensata per lei e per lui in arrivo, ideata da Belen in dolce attesa della sua piccola.

Quando Luna Mari nascerà e diventerà abbastanza grande da poterlo capire, scoprirà che mamma Belen ha pensato di iniziarla in un certo senso al mondo della moda prima ancora che aprisse gli occhi. Chissà allora che Luna Capsule, ideata da Belen insieme ad Original Marines non sia profetica, e che in qualche modo anticipi una delle possibili passioni che la secondogenita di Belen potrebbe ereditare dalla mamma. Pur certi che Belen sicuramente non mancherà di instradarla al meglio.

Belen Rodriguez infatti ha sempre saputo osare nella scelta dei suoi outfit e accessori, che spesso sono diventati anche tendenza. Questa volta però nulla di troppo audace: Belen ha deciso di condividere questo suo momento con le mom to be, pensando ad una creazione fashion particolare.

Luna capsule: la fashion box per neonati realizzata da Belen con Original Marines

Punto di riferimento da sempre per i più piccoli, Original Marines ha supportato Belen in questo progetto fashion, che è stato ufficialmente annunciato cinque giorni fa sul canale Instagram del marchio, e condiviso anche da Belen nelle sue storie.

Una capsule da sogno, così l’ha definita Original Marines sui suoi profili, dedicata da Belen alla sua Luna Mari in arrivo: nasce così Luna Capsule, una piccola collezione per neonati da regalarsi se siete mamme in dolce attesa o da regalare se avete amiche, parenti e conoscenti in attesa dei loro piccoli.

Completini pensati per lei e per lui, dai colori delicatissimi in rosa, panna e turchese, ma anche pezzi più particolari come una tutina fiorata che richiama un tessuto a cui Belen racconta nelle storie di essere molto affezionata, perché era la stesso con cui la sua bisnonna le regalò una camicetta. Una capsule quindi che per la showgirl assume un valore fortemente affettivo.

Quando e dove acquistare la capsule bebè realizzata da Belen

La capsule Luna, in edizione limitata, è stata annunciata da qualche giorno, ma come precisa Belen nelle sue storie sarà disponibile solo dal 12 Luglio, online e negli store Original Marines. Ma per chi è particolarmente impaziente e curioso c’è l’opportunità di ricevere in anteprima i pezzi della collezione, in una speciale box.

Sul sito di Original Marines infatti è possibile prenotare esclusivamente online una speciale giftbox: si tratta di una box in edizione limitata che sarà possibile richiedere e acquistare solo fino all’ 11 Luglio, disponibile nelle taglie 1-3 mesi e 3-6 mesi, sia per femmina che per maschio. Il costo è di 99.95 euro e al suo interno comprende tutti i pezzi della Luna Capsule.