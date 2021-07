L’attrice americana Andie MacDowell sfoggia a Cannes 2021 il look più originale: un look argentato in tinta con i suoi capelli.

Dimenticate la vecchia Andie MacDowell e date il benvenuto alla nuova, che naturalmente sbandiera ancora di più lo slogan del Perché io valgo, che a giudicare dalle ultime parole rilasciate dall’attrice vale molto di più, puntando su un look che sia il più naturale possibile, a casa quanto in occasione di eventi di importanza mondiale come Cannes.

Sul red carpet del Festival di Cannes 2021 Andie MacDowell ha fatto centro, non solo per il suo abito elegante e luminoso, ma per la sua chioma argentata: nessuna tinta e in pendant con l’abito. Un look che non solo l’ha fatta sentire pienamente a proprio agio, ma che è un invito a tutte le donne. Sentirsi libere nella piena espressione di se stesse, senza nascondere la bellezza della maturità.

Andie MacDowell a Cannes 2021: nessuna tinta, look luminoso da regina

Stupenda, incantevole, meravigliosa, e potremmo continuare fino a domani per cercare gli aggettivi giusti che rendano giustizia ad un look elegante ma di una naturalezza incredibile: una regina rubata al mondo delle fiabe e senza dover ricorrere a chissà quali accorgimenti. Andie MacDowell ci ha mostrato come a 63 anni si può essere fashion, sfoggiando un capello argentato curato e semplicemente naturale, rubando la scena del red carpet di Cannes 2021.

Il tocco di classe è l’aver scelto un abito che si intonasse alla sua chioma ruggente, per un total look silver che non dimenticheremo facilmente, ricoperto di perline e paillettes preziose che le illuminavano il volto. Ed un sorriso smagliante che è stato un invito sussurrato a tutte le donne ad essere semplicemente se stesse, perché quella di lasciare i capelli al loro colore naturale è una piacere che l’attrice ha accolto durante la pandemia, precisando che non si tratta di un lasciarsi andare.

“Così li ho lasciati grigi e li adoro”, Andie MacDowell e la bellezza del capello argentato

In occasione del The Drew Barrymore show Andie MacDowell ha raccontato di essersi innamorata dei suoi capelli grigi nel periodo della pandemia, soprattutto grazie alle sue figlie. Per diverso tempo l’attrice non ha fatto la tinta, ed il complimento delle figlie l’ha convinta a non tingerli più: “Le mie figlie continuavano a dirmi che sembravo più “cazzuta”.

Attenzione a non definire la sua nuova “tinta” grigia, ma argento: “Non è grigio, è argento. Voglio scacciare il pregiudizio che c’è su chi decide di abbracciare il suo colore naturale. Non è che io mi sto lasciando andare, non la vedo così“, ha spiegato Andie che ci ha dato così una lezione di body positive da appuntare e abbracciare con disinvoltura. Una silver haircare positive che insegna a prendersi cura di se stesse ma nel pieno rispetto delle proprie emozioni e soprattutto con più di un occhio di riguardo alla propria personalità.