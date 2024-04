C’è anche il nome di Carlo Conti tra i papabili per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Il presentatore apre all’ipotesi.

La lista di nomi per succedere ad Amadeus alla condizione del Festival di Sanremo è lunga. Tra i vari papabili è spuntato anche Carlo Conti. Il presentatore, volto amato in Rai e da tutto il pubblico del piccolo schermo, ha parlato di questa possibilità in un’intervista a Chi, disponibile nel prossimo numero in edicola.

Carlo Conti

Tra i vari argomenti trattati nell’intervista a Chi da parte di Conti, come detto, anche la possibilità di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo che sarà “orfana” di Amadeus che ha scelto di fermarsi dopo tanti anni al timone della kermesse musicale.

Stando a quanto si apprende da Chi, da tempo si parla della volontà della Rai di propore al presentatore la conduzione del prossimo Festival che lui ha già condotto tre volte. “Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante”, ha precisato Conti.

“Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta”, ha aggiunto ancora il conduttore.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore:

Tanti big nella lista per condurre Sanremo 2025

Oltre a Conti, sono diversi i conduttori papabili per la kermesse musicale dell’Ariston. Si sono fatti i nomi di Paolo Bonolis, ma anche quelli di Stefano De Martino e Gigi D’Alessio.

Nella lista dei potenziali personaggi tv accostati a Sanremo anche Cattelan e Alberto Matano e, lato rosa, pure i nomi di Michelle Hunziker e Antonella Clerici.

Staremo a vedere chi prenderà l’eredità, sicuramente tostissima, di Amadeus nella prossima annata…