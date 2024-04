Intervista a Belve per Carla Bruni. Parlando con Francesca Fagnani, l’ex modella ha avuto parole non certo positive per sua sorella…

Ospite della puntata di Belve del 2 aprile, Carla Bruni ha avuto modo di raccontare diversi aspetti inediti della sua vita. In modo particolare, nel corso del faccia a faccia con la conduttrice Francesca Fagnani, l’ex top model si è soffermata su sua sorella, colpevole di averla descritta “come una ubriacona” nel suo film del 2018, ‘I villeggianti’.

Carla Bruni a Belve: le parole sulla sorella

Carla Bruni

Nel corso dell’intervista con la Fagnani, la Bruni ha sottolineato come non abbia affatto gradito l’ultimo film di sua sorella, Valeria Bruni Tedeschi, dove, ancora una volta, si parla della sua famiglia. “Fa solo film ispirati alla mia famiglia, ho detto basta!”, ha sottolineato Carla.

L’ex modella de cantante ha dato poi ulteriori dettagli sulla sua amarezza verso la sorella: “La sorella minore (nel film ndr), interpretata da una meravigliosa Valeria Golino, sarei io. Non mi sento rappresentata, ma usata che è ben diverso”.

Carla ha aggiunto: “Questa donna era un’ubriacona; mi ha turbato perché effettivamente potrei esserlo. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”.

Proprio a proposito del rapporto con l’alcol: “Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me”.

L’amore per Sarkozy

La bellissima Bruni ha poi parlato anche del suo ruolo come compagna di Nicolas Sarkozy quando l’uomo era Premier in Francia: “Era un ruolo interessante, un’occasione unica. Certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito”, ha detto. “Adesso stiamo molto meglio”, ha poi precisato.

