Dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi 2024: il retroscena di alcuni ex gieffini che si sarebbero proposti per il reality in Honduras.

Manca pochissimo all’inizio de L’Isola dei Famosi 2024. Dopo l’annuncio ufficiale sul cast, ci sarebbero novità su alcuni possibili nuovi concorrenti che potrebbero inserirsi a reality in corso. Di chi si tratta? Di alcuni ex inquilini dell’ultima edizione del Grande Fratello…

Dal GF a L”Isola dei Famosi: il retroscena

Isola dei famosi

C’è grande attesa per quella che sarà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Al timone del reality ci sarà Vladimir Luxuriaì, supportata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti. In Honduras, invece, come inviata, ecco Elenoire Casalegno.

Tante novità, quindi, per la nuova stagione del noto reality che, come sempre, regalerà particolari e avvincenti dinamiche. A rendere queste ultime ancora più “piccanti” potrebbe essere l’inserimento a gioco in corso di altri naufraghi.

In questo senso, gli esperti di gossip Deianira Marzato e Amedeo Venza hanno condiviso alcune indiscrezioni che vorrebbero degli ex gieffe essersi proposti per il cast.

“Ci giunge voce che due del Grande Fratello (dovrebbero essere Paolo e Letizia) avrebbero chiesto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni. Entreranno in corsa al programma? Non penso”, hanno scritto gli esperti.

E ancora: “Pare che anche Garibaldi e Giselda si siano proposti”. Staremo a vedere se sarà davvero così e se ci saranno inserimenti a reality in corso come già capitato in passato in altre edizioni dello show.

Di seguito un post Instagram sull’inizio del reality:

Le emozioni di Vladimir Luxuria

A proposito di Isola, a Tv, Sorrisi e Canzoni, Luxuria, fresca di nomina alla conduzione, ha raccontato le sue emozioni in vista del debutto: “Per me è un dono (essere stata scelta per condurre lo show ndr). Devo mantenere la calma e non perdere mai l’ironia: la nostra missione è portare allegria. E poi ho una serie di oggetti in camerino chedi volta in volta tocco e faccio toccare a tutti: un jolly, un piccolo specchio, statuetta, un quadrifoglio, una coccinella”, ha detto l’ex naufraga e opinionista, ora promossa al timone.