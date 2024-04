Parte L’Isola dei Famosi e Sonia Bruganelli è carica per la nuova avventura da opinionista del reality. Ecco le sue aspettative.

L’Isola dei Famosi 2024 è pronta a partire con un cast tutto rinnovato anche in studio dove, come opinionista, ci sarà Sonia Bruganelli. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, la ex moglie di Paolo Bonolis ha spiegato quali siano le sua aspettative e anche le intenzioni verso i naufraghi.

Sonia Bruganelli, il ruolo dell’opinionista

Per la bella Sonia non è certo il primo impegno in tv come opinionista. Infatti, la donna ha già vestito tali panni per quanto riguarda un altro reality, il Grande Fratello. Adesso, ecco l’esperienza per L’Isola per la quale sembra prontissima.

“Telesivamente parlando, credo che sia il ruolo che più mi si addice“, ha detto la Bruganelli facendo riferimento al suo essere opinionista. “Sarà diverso dal Gf perché la psicologia dei concorrenti è differente. Qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo per la fame e per l’esigenza di fare gruppo. Al Grande Fratello è più facile muoversi da soli, all’Isola è impossibile”.

L’obiettivo e la mentalità dei concorrenti

La donna sembra essere molto carica in vista dell’inizio del reality con un chiaro focus sui concorrenti e le dinamiche che si andranno a creare: “Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare se stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o solo per carattere, i concorrenti si mettono”.

Infine anche un commento su Luxuria e la Casalegno, inviata in Honduras: “Vladimir ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa, anche accettando questo compito impegnativo. Credo che Elenoire sia perfetta per l’Honduras perchè ha una tempra non indifferente. Io forse sarà meno ‘entrante’, ma non posso promettere cose che poi magari non mantengo”.

