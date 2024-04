Dopo l’operazione per un tumore, Flavio Briatore è tornato a parlare in prima persona sui social. Il videomessaggio dell’imprenditore.

Lo spavento, l’intervento e ora il lieto fine. Flavio Briatore torna sui social e lo fa a pochi giorni dall’annuncio dell’operazione al cuore subita per un tumore. L’imprenditore ha voluto condividere un videomessaggio su Instagram per aggiornare sulle sue condizioni e ringraziare per l’affetto ricevuto.

Flavio Briatore: il videomessaggio dopo l’operazione

Flavio Briatore

Solamente pochi giorni fa l’intervento al cuore per colpa di un tumore, ora il videomessaggio per rassicurare i fan sulla sua salute. Briatore ha sorpreso tutti e dopo la foto per gli auguri di Pasqua, ecco anche il filmato con le sue stesse parole. “Ragazzi, volevo dirvi che sto bene. Intanto volevo ringraziarvi tutti. Perché mai più immaginavo di ricevere così tante manifestazioni da parte di tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c’era un mucchio di gente, che mi salutava e stringeva la mano e mi chiedeva come sto”, ha detto.

Poi, ancora sulla sua salute: “Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti. Con questo messaggio vi voglio ringraziare tutti. Ma il messaggio che voglio inviare è quello di fare prevenzione, perché è fondamentale. Un altro messaggio che io vi voglio dare è quello di pregare, che ogni tanto non fa male”.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditore:

Lo spavento e le condizioni dell’imprenditore

A quanto pare, quindi, Briatore sta decisamente meglio rispetto a pochi giorni fa quando si era mostrato sul lettino d’ospedale dopo l’intervento subito al cuore per un tumore.

L’imprenditore era stato ricoverato e operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. L’intervento è stato necessario per rimuovere una massa benigna che era stata scoperta durante un esame di routine effettuato circa dieci giorni prima del suo racconto sui social.

A questo punto non resta che attendere novità, da parte sua o dei componenti della sua famiglia, per conoscere come stia andando il decorso post operatorio.