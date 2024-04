Matteo Salvini è stato uno dei primi ospiti di Francesca Fagnani a Belve e non sono mancati i riferimenti a Fedez. Cosa ha detto il politico?

Nella serata di martedì 2 aprile è andata in onda la prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, e tra i primi ospiti intervistati c’è stato il politico Matteo Salvini. Durante la registrazione dell’intervista non sono mancati, però, i momenti non previsti, tra cui il siparietto fuori onda in cui il politico ha tirato in ballo Fedez.

Tra Fedez e Salvini non corre buon sangue da sempre, ma cosa ha detto il politico durante il fuori onda di Belve?

Matteo Salvini: il fuori onda esplosivo

Salvini, convinto di non essere ripreso in quel momento, ha fatto alcune domande inaspettate alla sua intervistatrice. Infatti, durante il fuori onda ha chiesto: “Ma com’è andata con Fedez?“.

Una domanda inaspettata a cui la Fagnani ha prontamente risposto “Si bella“, come a voler intendere che l’intervista c’è stata e che è stata interessante. Ma ciò che è successo dopo ha lasciato sconvolto il pubblico.

Matteo Salvini

Infatti, Matteo Salvini ha continuato dicendo: “Era incazzoso? Mi hanno detto che…” imitando con le mani il gesto dei fuochi d’artificio, come a voler intendere che durante l’intervista il rapper avrebbe perso le staffe.

Ma è andata veramente così?

Matteo Salvini: la reazione di Fedez al fuori onda

Fedez, che al momento si trova a Miami con i bambini e i genitori, non si è perso la puntata di Belve e ha prontamente commentato l’accaduto.

Infatti, nel corso della serata il rapper ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram condividendo con i suoi follower il curioso fuori onda. Il commento del marito (o ex?) di Chiara Ferragni è stato molto chiaro: “Ma che ti hanno detto?” taggando sia Matteo Salvini che Francesca Fagnani.