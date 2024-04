Francesca Fagnani, conduttrice del famoso programma Belve, rivela alcuni dettagli inaspettati sulla riservatissima relazione con Mentana.

Francesca Fagnani, conduttrice del seguitissimo programma televisivo Belve, cerca sempre di rivelare i segreti dei suoi ospiti, mentre mantiene molto riservata la sua vita privata. Ma negli ultimi giorni si è lasciata andare a qualche rivelazione inaspettata sulla sua storia d’amore con il giornalista Enrico Mentana.

La giornalista, ospite di Geppi Cucciari al programma Un Giorno da Pecora, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla nuova stagione del suo programma ma anche alcune rivelazioni sulla sua vita amorosa. Ecco che cosa ha raccontato.

Francesca Fagnani: il rapporto con Enrico Mentana

La storia d’amore tra la Fagnani e il giornalista di La7 Enrico Mentana va avanti da oltre 12 anni, ma di loro si sa ben poco, almeno fino ad oggi.

Infatti, durante l’intervista di Geppi Cucciari la giornalista ha rivelato alcuni retroscena inediti. “Lei ha detto che se potesse, guarderebbe nel telefono di tutti. Spia o ha mai spiato anche il cellulare del suo compagno?” ha chiesto la Cucciari.

Francesca Fagnani

“Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più. Prima ci riuscivo, poi se ne è accorto e ha messo le barriere…” ha risposto.

Sulla gelosia del giornalista, invece, ha dichiarato: “No, Enrico non è geloso e non lo sono neanche io. Stiamo parlando di cose successe all’inizio del nostro rapporto. Stiamo insieme da 12 anni e glielo ho spiato nei primi tre anni. Non ho mai trovato niente di che“.

Francesca Fagnani e i corteggiatori

La Fagnani, pur rivelando che tra lei e il compagno non ci sono gelosie, ha raccontato che negli ultimi anni ha sempre più corteggiatori.

Ha, infatti, ammesso: “Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: “Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti”“.