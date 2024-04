Andreas Muller non ci sta e risponde per le rime alle critiche degli utenti per il dolce gesto finito male. Ecco cosa ha detto.

Andreas Muller, neo papà delle gemelline Penelope e Ginevra avute con la compagna Veronica Peparini, è finito nelle ultime ore al centro di una nuova polemica. Tutto è iniziato quando il ballerino voleva fare un dolce gesto per far sapere allo zio, che non c’è più, della nascita delle bambine. Il gesto consisteva nel far volare dei palloncini in cielo, un gesto simbolico molto forte ma che ha attirato molte polemiche.

Infatti, alcuni utenti hanno commentato il gesto facendo presente che i palloncini sono inquinanti per l’ambiente, ma il ballerino ha perso le staffe e ha risposto per le rime a questi utenti. Ecco cosa è successo.

Andreas Muller: il volo dei palloncini finisce male

Nelle storie di Instagram il ballerino mostra che i palloncini liberati in aria non hanno fatto la fine sperata. Infatti, sono rimasti incastrati nel balcone dei vicini che abitano al piano sopra il loro. Infatti, nella storia scrive: “Tutto è bene quel che finisce bene. Nessun animale è morto e non abbiamo inquinato l’ambiente a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti“.

Andreas Muller

Poco dopo pubblica lo screenshot di un commento ricevuto da un utente Instagram, che dice: “Ci dovevi pensare prima di liberarli. Sei appena diventato papà. Dovresti avere più rispetto del mondo che lascerai alle tue figlie“.

Il messaggio ricevuto dal follower ha irritato il neo papà che ha voluto rispondere per le rime.

Andreas Muller si scaglia contro l’utente che l’ha criticato

Il ballerino ha risposto alle critiche con delle storie Instagram in cui dice: “Raga vi prego ditemi che non siete seri, oppure io sono impazzito completamente e non so come funziona questo mondo“.

Ha, poi, continuato affermando: “Uno fa volare dei palloncini in aria – peraltro per far sapere a mio zio che non c’è più che le bimbe sono nate – poi chiede scusa perché i palloncini non hanno ucciso nessun animale né sono arrivati nel cielo e nel mare. Voi rispondete che non va bene lo stesso. Non vi va bene un caz**. Non va bene neanche scusarsi e il problema è come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c’è gente che stupra le ragazzine. Cancellatevi dai social“.