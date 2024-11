Carlo Aloia è diventato papà: “La mia piccola stella”

Grande gioia per il ballerino di Ballando con le Stelle Carlo Aloia che in queste ore è diventato papà di una splendida bambina.

Era questione di ore e l’attesa andava avanti da qualche giorno: adesso, però, Carlo Aloia può gridare al mondo intero la sua grande felicità per l’arrivo della sua bimba. Il noto ballerino di Ballando con le Stelle e la sua dolce metà, Jlenia Intravaia sono diventati genitori della piccola Michelle. L’annuncio è arrivato dai social…

Carlo Aloia è diventato papà

I seguaci di Ballando con le Stelle sapevano che sarebbe stata solo una questione di ore, adesso Carlo Aloia è diventato ufficialmente papà.

A renderlo noto il diretto interessato insieme alla sua dolce metà Jlenia Intravaia tramite uno scatto social davvero dolcissimo.

A rendere nota la notizia dell’arrivo in famiglia di Aloia è stata la social media manager del ballerino, Jennifer Veratti che ha postato nelle storie Instagram uno scatto in cui la bimba stringe con la manina il suo dito. Aloia, dal canto suo, ha ricondiviso la foto e ha aggiunto tenere parole: “La mia piccola stella”, “Mia figlia”, “Ti amo” e anche “Benvenuta al mondo amore mio”.

Il nome scelto per la bambina

Il nome scelto per la piccola bimba appena arrivata è Michelle e a renderlo noto è stato il giornalista, direttore di Novella 2000, Alessi tramite un post su Instagram. “È NATA MICHELLE !!! @carlo_aloia è diventato papà: sua moglie @intravaia_jlenia ha avuto una bambina meravigliosa come tutti i neonati . Non conosco lei, ma Carlo, che a @ballandoconlestelle è il maestro di ballo di @soniabrugi, è un uomo davvero speciale”.

Che il buon Carlo sia senza dubbio una figura piacevole e gradita anche al pubblico lo hanno confermato i commenti d’affetto circolati subito sotto al post del direttore di Novella 2000. Qui è stato possibile leggere tantissime parole belle per il ballerino ma, ovviamente, anche per la neo mamma.