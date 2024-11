Ex Uomini e Donne: “Perché sedurla se puoi sedarla?”. Scoppia la bufera

Un video social ha generato una valanga di commenti negativi ai danni dell’ex Uomini e Donne Aldo Palmieri. Ecco cosa è successo.

Una vera e propria bufera si è scatenata ai danni di Aldo Palmieri, ex Uomini e Donne, a seguito di un filmato pubblicato sui social, e successivamente rimosso, nel quale il ragazzo ha provato a farsi pubblicità ottenendo, però, l’effetto contrario con commenti negativi e una serie di polemiche per le parole utilizzate contro le donne.

Aldo Palmieri, il video discutibile

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Aldo Palmieri, per pubblicizzare il suo bar, ha condiviso un video su TikTok che sta suscitando moltissime critiche anche se lui, dopo i primi commenti negativi, ha deciso di cancellarlo rendendosi conto, forse, di aver toppato.

Basterebbero le prime parole per capire il motivo della polemica che si è generata: “Perché sedurla quanto puoi sedarla? Falla bere, falla bere bene. Oggi ti spiego tre trucchi per farla veramente tua”, si sente dire dal ragazzo nel filmato dal titolo “Come conquistare una donna”.

Nelle fasi seguenti del filmato, l’ex UeD ha proseguito nel suo racconto andando, probabilmente, a peggiorare la situazione: “Come può essere che vi devo spiegare tutto io? Falla bere. Attenzione, falla bere bene. Valla a prendere, portala qui, falla bere e tu con due drink già sei apposto. Ma lei è già tua”.

Le reazioni

Come detto, poco dopo aver pubblicato il video, Palmieri deve essersi reso conto dell’errore. Peccato che diversi utenti lo avessero già visto e qualcuno lo avesse anche salvato. Su TikTok, infatti, la clip è ancora disponibile e per tale ragione sono stati in tantissimi a voler dire la loro. “Ma come si fa a dire certe cose?”, “Con tutto quello che succede alle donne, questo qui è caduto davvero in basso”.

Staremo a vedere se Aldo vorrà difendersi in qualche modo o scusarsi per la leggerezza mostrata con questo video il cui intento, ovviamente, era ben diverso da quello ottenuto.