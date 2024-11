Antonella Fiordelisi entusiasta per il ritocchino: “Fenomenale”

Massima soddisfazione per il risultato ottenuto: Antonella Fiordelisi ha spiegato di aver ritoccato il seno e di essere pronta a mostrarlo con orgoglio.

A pochi giorni dall’intervento estetico subito, Antonella Fiordelisi sta bene e a quanto pare è estremamente orgogliosa del risultato ottenuto. La bella modella e influiencer ha ammesso tramite alcune stories su Instagram di essere quasi pronta a “mostrare” gli effetti dell’operazione a cui si è sottoposta nei giorni scorsi che, a quanto pare, è andata alla grande.

Antonella Fiordelisi e l’intervento al seno

Sebbene all’inizio non era stato molto chiaro il motivo per il quale Antonella Fiordelisi si fosse trovata a doversi sottoporre ad un intervento al seno, adesso pare che le preoccupazioni siano rientrate e che si sia trattato “solo” di una operazione chirurgia per motivi di estetica (anche se non ne abbiamo la sicurezza al 100%).

La stessa ex concorrente dei Pechino Express e Grande Fratello ha voluto raccontare ai fan come stiano andando le cose post operazione.

Antonella Fiordelisi

A 4 giorni dall’intervento di mastoplastica additiva, la ragazza ha detto: “Il risultato è fenomenale. Sono ancora fasciata. Oggi leverò i drenaggi. Più avanti farò vedere il risultato”, le sue parole.

Successivamente, con una storia Instagram ha aggiunto: “Ho ancora il seno fasciato ma finalmente bendaggi levati”.

I ringraziamenti e l’attesa

Indubbiamente, i messaggio della Fiordelisi hanno generato grande curiosità nei suoi fan che, adesso, non vedono l’ora di scoprire meglio i dettaglio dell’intervento e, ovviamente, dare uno sguardo a quello che è stato il risultato.

Intanto, la ragazza ha ringraziato chi si è occupato di lei: “Voglio ringraziare di cuore i miei dottori che sono stati professionali, disponibili e attenti a ogni dettaglio. Consiglio a tutte di affidarsi sempre a specialisti di alto livello come loro, perché fare un passo così importante richiede sicurezza e fiducia”.