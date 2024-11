“Manco i Reali”: i bodyguard di Chiara Ferragni e Tronchetti Provera fanno discutere

Uscita di coppia e in famiglia per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera con tantissima “sicurezza” a seguito…

La prima uscita “pubblica”, di coppia ma anche in famiglia, di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sta facendo parlare. Non tanto per l’essere usciti allo scoperto dopo settimane di rumors quanto per quella che sarebbe stata la sicurezza a seguito, ovvero l’elevato numero di boyguard che hanno “accompagnato” quella che sarebbe dovuta essere una normale serata al bowling.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al bowling

Una serata in famiglia come una vera coppia di innamorati: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ormai, non si nascondono più. I due sono stati pizzicati al bowling in compagnia dei rispettivi figli ma anche con diversa “sicurezza” nei dintorni.

A raccontare tutto, con tanto di foto, è stato Gabriele Parpiglia sui social.

Chiara Ferragni

Attraverso un post Instagram, Parpiglia ha spiegato come sia andata la serata tra la Ferragni e Provera: “Prima uscita con famiglia allargata per la coppia #chiaraferragni (in silenzio #social sui suoi profili) e #giovannitronchettiprovera . Insieme con loro tutti i figli avuti da precedenti relazioni, per un pomeriggio al #bowling, a #milano fiori. 5 #bodyguard al seguito per tutelare la coppia con annesse tate per i bimbi. Intanto in settimana la procura si esprimerà sulla richiesta di rinvio a giudizio per il #pandorogate”.

La sicurezza e i commenti

Al netto della serata piacevole che la famiglia allargata ha vissuto, a destare particolare curiosità e qualche polemica, il numero dei bodyguard presenti in loro “difesa”.

Chiara e Giovanni, infatti, con relativi figli, sarebbero stato ben protetti da cinque uomini delle sicurezza che avrebbero impedito alle altre persone di potersi avvicinare a disturbarli. “Manco fossero i Reali“, si legge nei commenti al post di Parpiglia. “Ma perché non hanno fatto qualcosa di tranquillo privatamente?”, “Smettiamola di accanirci su Chiara, lasciamola vivere”, si legge da parte di qualcuno evidentemente fan della Ferragni.