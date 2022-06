Il 24 Giugno 2022, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha aperto un nuovo resort, questa volta in Toscana. Una struttura che ha deciso di aprire insieme alla moglie Cinzia e che si chiama Laqua Vineyard.

Il resort, oltre ad essere il primo fuori da Piemonte e Toscana avrà ovviamente un ristorante annesso e si trova esattamente a Casanova, tra Pisa e Volterra. Una vera innovazione per la quale lo chef e la moglie si sono detti molto emozionati.

Il nuovo resort di Cannavacciuolo è stato aperto da poco. L’attesa però era tanta visto che l’annuncio risale a qualche mese fa.

Lo stesso è di due piani ed è stato realizzato in modo da apparire confortevole e da dare la sensazione di casa. Il tutto per un design informale e al contempo intimo e accogliente.

Andando alla composizione, è formato da ben sei appartamenti ognuno con un nome legato all’amore. Al loro interno ci sono camere da letto, area giorno e angolo cottura.

Al di là degli appartamenti ci sono una piscina privata esterna con vista sui vigneti e di un’area benessere. Il resort comprende anche il ristorante Cannavacciuolo Vineyard che dispone sia da una sala interna che di una esterna e situata nel giardino privato.

Lo stesso sarà gestito dall’executive chef Marco Suriano e proporrà sia dei piatti della cucina toscana che, ovviamente, di quella napoletana.

Il ristorante del nuovo resort sarà di circa trenta posti dei quali faranno parte alcuni in zona privè e proporrà, tra le altre cose, anche dei menu degustazione.

Uno si chiamerà “Origini” e comprende dei piatti come spaghetti con estratto di peperone e baccalà con polvere di limone o con tarte tatain di cipolle.

Un’altro da 120 euro e dal nome “Sorella terra” comprenderà tra le altre cose dei cappelletti o del risotto con salvia e burro acido e della bottarga di pollo.

Al tutto si aggiunge anche una serie di vini selezionati e distribuiti da alcune delle cantine poste nei dintorni.

