Le frasi sull’egocentrismo, oggi come non mai, possono essere sempre utili: vediamo quali sono le citazioni più pungenti.

Come rimettere al suo posto una persona egocentrica? E’ un’impresa piuttosto ardua, anche perché coloro che lo sono difficilmente lo ammettono. Magari, potete chiedere aiuto alle frasi sull’egocentrismo, che sono brevi e concrete, ma piuttosto pungenti. Vediamo quali sono gli aforismi migliori per occasioni di questo tipo.

Frasi sull’egocentrismo: le più pungenti

Prima o poi, a tutti capita di incontrare una persona egocentrica. “Io…, io…., io…,”, li sentirete dire tutto il tempo. Interromperli è quasi impossibile, per cui non si può fare altro che mettere il cervello in stand-by e sorbirsi il monologo egoriferito. In alternativa, potreste provare a sganciare qualche citazione a tema, magari sperando di far comprendere che ‘io’ è bello quando dura poco. Di seguito, una selezione di frasi sull’egocentrismo:

Le nostre preghiere possono essere indicative di quanto sia piccolo ed egocentrico il nostro mondo. (D. A. Carson);

Ho problemi con la prospettiva, ma visto l’egocentrismo imperante non sono l’unico. (Rodolfo Cerè);

Il bello degli egocentrici è che non ti parlano degli altri. (Lucille S. Harper);

Solo nella misura in cui noi limitiamo la modalità dell’avere, vale a dire del non essere (cioè quella che consiste nel cercare sicurezza e identità aggrappandoci a quanto abbiamo, per così dire standogli seduti sopra, avvinghiandoci al nostro io e ai nostri possessi), la modalità dell’essere può emergere. « Essere » significa rinunciare al proprio egocentrismo ed egoismo. (Erich Fromm);

Nell’individualismo dell’italiano c’è più egocentrismo che indipendenza. (Roberto Gervaso);

L’amore è la più grande menzogna che l’uomo abbia inventato, perché si ama solo fintanto che non ci si accorge che l’oggetto del nostro desiderio altri non è che un essere diverso da ciò che vorremmo, e cioè una nostra esatta copia. Cerchiamo negli altri noi stessi e quando ci rendiamo conto che ciò è impossibile smettiamo di provare ogni tipo di sentimento. L’amore è ahimè la maggiore espressione dell’egocentrismo umano. (Paola Poli);

Ci sono persone così piene di sé che, quando sono innamorate, trovano il modo di occuparsi della loro passione senza occuparsi della persona che amano. (François de La Rochefoucauld);

Procedendo negli anni dovrebbero diminuire, sino a scomparire, tutti i sentimenti egocentrici e crescere a dismisura la comprensione e l’indulgenza. (Non so perché ho usato il condizionale). (Alessandro Morandotti);

Essere felici è abbastanza semplice se doniamo noi stessi, se perdoniamo gli altri e viviamo con gratitudine; nessuna persona egocentrica, nessuna anima ingrata potrà mai essere felice, tanto meno rendere felice chiunque altro. La vita è dare, non ricevere. (Joseph Fort Newton);

Siamo tutti egocentrici. (Laura Schlessinger);

Soggetti dall’Io ipertrofico: egomostri. (Giovanni Soriano);

Le persone più infelici del mondo sono quelle che vivono solo per sé stesse. Tutto ciò che fanno, lo fanno solo per sé stesse. Per questi individui egocentrici, la cosa più preziosa del mondo è il loro “io”. Come un cancro che divora e distrugge le sue stesse cellule, l’individuo egocentrico muore lentamente dentro di sé. (K. P. Yohannan);

E ora parliamo un po’ di te. Mi ami? (Maria Luisa Spaziani);

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa: amalo. (Madre Teresa di Calcutta);

Ci sono due tipi di egotisti: quelli che ammettono di esserlo e noialtri. (Laurence J. Peter);

L’egotista non è altro che il voyeur di se stesso. Comunque meglio egotista che egocentrico! (Davide Morelli).

Ego smisurato: aforismi da usare all’occorrenza

Gli aforismi sull’egocentrismo sono tanti e alcuni bisogna rileggerli più volte per comprenderli fino in fondo. Anche se all’inizio sembrano una semplice battuta, non lo sono affatto.

È così egocentrico che se va a un matrimonio vorrebbe essere la sposa, a un funerale il morto. (Leo Longanesi);

Egocentrico. Persona dai gusti volgari, più interessata a sé stessa che a me. (Ambrose Bierce);

Se la separazione egocentrica è il peccato basilare, si può tuttavia espiarlo con l’atto d’amore. (Erich Fromm);

C’è della gente che non parla mai di sé per pensarvi continuamente. (Anne Sophie Swetchine);

Io sono un artista e ciò significa che posso essere egocentrico quanto mi pare. (Lou Reed);

L’uomo è sempre egocentrico, sempre concentrato nel proprio io, ma non lo è mai tanto come quando è ammalato. (Guido Morselli);

Sono talmente egocentrico che riesco a mettere in ombra anche il mio narcisismo. (Franz Krauspenhaar);

L’egocentrismo è la “rivoluzione copernicana” che considera l’uomo quale materia vivente orbitante nell’ottica della sua ottica. (Giuseppe Valente);

Non troverai mai una persona egocentrica veramente felice. Semplicemente non esiste. (Zig Ziglar);

Un attimo prima di congiungerlo in matrimonio, quando il prete domanda al fidanzato egocentrico: “Sei contento di sposare la qui presente…?”, egli risponde indicando quella che sta per diventare sua moglie: “È più contenta lei!”. Questo segno premonitore dovrebbe far aprire gli occhi alla coniuganda e darle la forza di dichiarare subito: “Il matrimonio è rimandato a uomo da destinarsi…”, ma le donne sono deboli, s’innamorano, e si accollano perfino, sposandolo, uno che è indubbiamente innamorato, ma di sé. )Antonio Amurri).

