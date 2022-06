Colore associato al nome: cos’è la sinestesia grafema-colore e come scoprire quale colore è abbinato al nostro nome.

Ogni nome un colore. Una frase senza senso? Non proprio. Esistono infatti persone che sono in grado di vedere il colore dei nomi. Non lo sapevi? Ebbene sì, esiste un ‘dono’ che permette l’associazione tra i colori e i semplici simboli, i grafemi, creando abbinamenti che di fatto uniscono il nostro nome a vari colore. Se l’argomento è di tuo interesse, sappi che da qualche anno è online un sito che ti permette di scoprire la palette di colori che si abbina al tuo nome. Si chiama synesthesia.me ed è stato creato da Bernadette Sheridan. Scopriamo insieme come funziona.

Cos’è la sinestesia grafema-colore

La sinestesia grafema-colore è il modo in cui le persone associano e combinano tra loro i vari colori per rendere una parola. I neuroni di tali persone sono in grado di creare una correlazione tra una lettera e un dato colore e gli danno una tonalità specifica. Di fatto, attraverso una sorta di rielaborazione automatica, ogni sinestetico finisce per rielaborare le lettere in colori e a creare quindi palette uniche per ogni nome.

palette colori

Ma tutti quanti abbiamo questa capacità di associare colori e simboli grafici? La risposta è no. Si tratta di un super-senso posseduto da circa il 4% della popolazione, una dote abbastanza rara che permette di associare alle parole i colori, ma anche i gusti o dei suoni.

In particolare, una persona con sinestesia è quindi in grado di percepire, quando ti presenti per la prima volta, non il tuo nome ma una serie di colori che compongono ogni singola lettera. Strano, vero? Eppure è così, anche se gli studi attuali sulla sinestesia non sono ancora riusciti a chiarire il motivo per cui alcune persone siano in grado di creare queste associazioni.

Come scoprire il colore del proprio nome

La risposta ovviamente è semplice. Andando sul sito sopra citato, creato da Bernadette Sheridan, è possibile scoprire quale sia l’associazione spontanea di colori che il cervello della creatrice percepisce quando sente il nostro nome.

Se però ti stai chiedendo se il sinestetico rimandi a un significato particolare riguardante magari la personalità di ogni singolo individuo, la risposta purtroppo è ancora aleatoria: si tratta di una materia misteriosa, e per il momento non sembra esserci collegamento tra determinate palette e il nostro carattere. Fino a prova contraria…

