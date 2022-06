Quante volte al giorno si ricevono telefonate seccanti e indesiderate? Vediamo come bloccare le chiamate dei call center sullo smartphone.

Da qualche anno a questa parte, le telefonate indesiderate sono all’ordine del giorno. Nella maggior parte dei casi si tratta di call center che propongono offerte più o meno discutibili. Tralasciando il motivo della chiamata, vediamo come bloccare questi disturbatori seriali sullo smartphone.

Come bloccare le chiamate dei call center sullo smartphone?

Il telemarketing aggressivo, ormai, è diventato quotidiano. Gli operatori dei call center, nella maggior parte dei casi sottopagati e istruiti a dovere, possono essere davvero fastidiosi, specialmente quando insistono a telefonare nonostante gli infiniti rifiuti. La prima cosa da fare per bloccare le chiamate indesiderate è non dare il consenso. Quando compilate i moduli fate attenzione ai campi, anche a quelli scritti a caratteri minuscoli. Negate sempre il consenso per attività di telemarketing, in modo da ricevere meno telefonate di questo tipo.

In alternativa, potete anche bloccare i numeri indesiderati. Così come fate con i contatti che non volete neanche più incrociare per strada, mettete nella lista nera anche i call center. Per accertarvi che il numero di telefono non sia gradito, vi basterà incollarlo su Google. Volendo ci sono anche applicazioni per individuare il telemarketing aggressivo, tipo TrueCaller, CallApp e Dovrei rispondere? (Should I answer).

Il Registro Pubblico delle Opposizioni sta per arrivare, anche per gli smartphone

I metodi elencati sopra, è bene ammetterlo, non rispondono alla perfezione alla domanda Come bloccare chiamate call center smartphone. Una buona notizia, però, c’è: entro fine luglio, il Registro Pubblico delle Opposizioni sarà disponibile anche per i telefoni cellulari. Fino ad oggi, infatti, questo servizio era destinato solo ai numeri fissi, ma con il decreto legge del 27 gennaio 2022 la situazione è cambiata. Tra qualche settimana sarà attivo e non si dovrà fare altro che andare sul sito Ministero dello Sviluppo Economico e compilare l’apposito modulo. I call center che non rispettano la privacy delle persone andranno incontro a multe piuttosto salate. Insomma, forse, la liberazione dal telemarketing aggressivo è vicina.

Riproduzione riservata © 2022 - DG