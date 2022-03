Del cane di razza Pastore Belga ne esistono quattro varietà: scopriamole insieme e vediamo cosa c’è da sapere prima di accoglierlo in casa.

Nato come ‘animale da lavoro’, il cane Pastore Belga è diventato oggi un grandissimo e prezioso amico a quattro zampe. Oltre che ad essere un perfetto guardiano e compagno della sua famiglia, è molto utilizzato dalle forze dell’ordine per il suo infallibile fiuto. Scopriamo carattere, indole e prezzo di vendita.

Cane Pastore Belga: carattere e indole

Il Pastore Belga, nato come cane per accompagnare e proteggere il gregge, è diventato oggi un perfetto compagno di vita. Da tempo, ormai, non è più considerato un ‘animale da lavoro’ e sono molte le persone che lo accolgono in casa come membro della famiglia. Attualmente ci sono 4 differenti standard di razza:

Groenendael: pelo lungo e monocolore nero;

Tervueren: pelo lungo e sottomaschera nera, di colore grigio-carbonato o fulvo;

Malinois: pelo corto con maschera nera, di colore fulvo;

Laekenois: pelo duro e ruvido, monocolore fulvo.

Affinché il cane sia considerato puro, le varietà appena elencate possono accoppiarsi solo con il proprio ‘gruppo’. Simile ad un lupo, presenta un muso affusolato, occhi generalmente scuri e orecchie appuntite. A differenza degli altri cani da pastore, il Belga ha le gambe muscolose e dritte. Il pelo è molto fitto e presenta un sottopelo lanoso, che gli garantisce la protezione dalle basse temperature.

Per quel che riguarda il peso, i maschi si aggirano tra i 25 e i 30 kg, mentre le femmine tra i 20 e i 25 chili. Il cane di razza Pastore Belga adora il movimento, per cui non accoglietelo in famiglia se siete fan del divano. Ha un carattere molto, molto vitale, ha tantissime energie in corpo e ha necessità di correre liberamente almeno un paio di volte al giorno. Inoltre, ama seguire il padrone in tutte le sue attività quotidiane. Pertanto, se trascorrete molto tempo fuori casa e non avete la possibilità di portarlo con voi, scegliete un altro amico a quattro zampe.

Cane Pastore Belga: il prezzo

Oltre a garantirgli il giusto movimento, il Pastore Belga necessita anche di essere spazzolato almeno una volta a settimana. Infine, per quel che riguarda il prezzo, questo si aggira intorno ai 1000 euro. Ovviamente, il costo può essere maggiore se si desidera accogliere in famiglia un animale già addestrato.

