Il proprietario del locale non intende abbandonare i suoi amici a quattro zampe e rimane aperto per dare loro rifugio, nonostante la guerra.

Serhii Oliinyk, proprietario del Cat Cafe, ha deciso di tenere aperto il suo locale nonostante la guerra per dare rifugio ai gatti e conforto ai suoi clienti. Una scelta coraggiosa e un’iniziativa lodevole per gli amici pelosi che non hanno una dimora fissa.

Il “Caffè dei gatti” rimane aperto in Ucraina

Come riporta Today il proprietario del locale dichiara: ““È stato un rifugio sicuro per la gente di Leopoli, un posto dove possono venire a dimenticare lo stress della vita e giocare con i gatti che sono sempre così felici di vederli. I nostri gatti vivono nel Cat Cafe da quando avevano 4 mesi. Sono come una famiglia. Ci siamo resi conto che non potremmo mai lasciare il nostro Paese, che questo è l’unico posto dove possiamo vederci in futuro.”

E ancora: “Al momento abbiamo meno visitatori regolari, ma ci sono persone che vengono da altre città e hanno bisogno di cibo caldo ed emozioni positive. Ci sono tre grandi stanze nel nostro bar, due delle quali si trovano nel seminterrato, quindi in caso di avviso di incursione aerea, c’è un rifugio sicuro per i nostri ospiti e gatti”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG