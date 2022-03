Il bobtail americano è un gatto molto particolare che è apparso in modo spontaneo da una mutazione genetica. Scopriamo quanto c’è da sapere sul suo aspetto e sul carattere.

Quando si parla di Bobtail americano si intende quel gatto che dalle sembianze sembra quasi una piccola lince ma che, al di là del suo aspetto, si rivela essere molto più dolce e amante della calma di quanto sembri.

Nato da una mutazione genetica naturale, deve le sue caratteristiche di razza ad un’attenta selezione fatta basandosi su animali simili. Inoltre, raggiunge le dimensioni di un gatto adulto intorno ai 2-3 anni.

Gatto bobtail americano: carattere e vita in famiglia

L’american bobtail è un gatto che appartiene alle razze di gatti a pelo corto. Vanta infatti un manto soffice e presente nonostante non sia tra i più lunghi.

american bobtail

I colori tendono variare e vanno dal rosso al nero, passando anche dal bianco al marrone e dal crema al blu.

Andando al carattere, si rivela dolce e facilmente addomesticabile. Tra le sue caratteristiche primarie c’è infatti quella di godere molto della vita casalinga. Detto ciò, è un gatto molto intelligente, che ama giocare e che si lega a tutti i componenti della famiglia.

Pauroso nei confronti degli estranei, si rivela comunque molto curioso.

Quanto costa acquistare e mantenere un bobtail americano

Andando ai costi legati a questa razza, il prezzo d’acquisto si aggira intorno alle 800-1000 euro e tende a variare in base ad età, sesso e discendenza.

Il suo mantenimento è invece piuttosto esiguo, tra cibo e toilettatura si parla infatti di circa 30 euro al mese alle quali andranno ovviamente aggiunte quelle delle spese veterinarie e dell’acquisto di accessori o giocattoli in grado di rendere la sua vita più piacevole.

Sempre riguardo all’alimentazione, andranno bene sia quella umida che secca che saranno consigliate dal veterinario. Data la sua indole pigra, si tratta però di un esemplare che tende a mettere su peso. Motivo per cui è importante farlo giocare e tenerlo sempre in movimento. Cosa che non sarà difficile vista la sua propensione ad intrattenersi con i membri della famiglia con i quali, tra le altre cose, ama anche giocare.

