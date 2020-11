La 5 festeggia il compleanno di Can Yaman con una puntata speciale dedicata all’attore turco. A segurie i primi epsisodi di Daydreamer.

Domenica 8 novembre 2020 Can Yaman compie 31 anni e anche Mediaset ha deciso di festeggiare la star turca. Come? Con una puntata speciale dedicata interamente all’attore in programma su La 5 dal titolo Buon compleanno Can!. Lo speciale su Can Yaman andrà in onda a partire dalle ore 18.40. Non si conoscono i dettagli dello speciale su Can Yaman ma si sa che la puntata sarà incentrata sulla vita privata, oltre che pubblica, dell’attore e sulla sua carriera: da star della televisione turca a star a livello internazionale.

Daydreamer: la serie TV con Can Yaman

Una volta concluso lo speciale Buon compleanno Can!, sempre su La 5 andranno in onda i primi episodi di Daydreamer, serie TV di grande successo anche in Italia che ha contribuito a rendere celebre Can Yaman.

La soap opera Daydreamer – Le ali del sogno è basata sulla storia di Sanem, una giovane aspirante scrittrice, timida ma con una fervida immaginazione e una grande fantasia.

Per poter realizzare il proprio sogno, la ragazza valuta l’idea di trasferirsi nelle isole Galapagos. Qui farà la conoscenza di Emre e Can (il personaggio interpretato proprio da Can Yaman), due uomini molto diversi tra di loro.

Can Yaman: le serie TV

Prima di Daydreamer – Le ali del sogno, Can Yaman si era però già fatto conoscere anche nel nostro Paese grazie al ruolo di Ferit Aslan in un’altra serie TV turca divenuta molto celebre: Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Prima di iniziare la carriera da attore, Can Yaman ha frequentato il Liceo italiano di Intanbul, si è poi laureato in giurisprudenza (il padre è un avvocato) e ha poi iniziato il praticante come procuratore. Dopo pochi mesi ha però deciso di lasciare e inseguire quella che era la sua vera passione: la recitazione.

