In occasione del suo anniversario, Amazon ha deciso di regalare ad alcuni fortunati clienti alcuni buoni digitali: scopriamo subito come partecipare all’iniziativa.

Durante il 2020, Amazon.it, ovvero l’edizione italiana del noto colosso del commercio, compie 10 anni. Il sito web è infatti stato inaugurato oramai il decennio scorso, esattamente nel 2010, diventando oggi un punto di riferimento per tutti i consumatori che effettuano acquisti online. Amazon, in occasione dell’anniversario, offrirà ad alcuni fortunati clienti dei regali, tra cui sostanziosi buoni. Scopriamo tutti i dettagli su questa promozione.

Amazon, come ricevere i buoni regalo

Amazon, per il suo decimo anniversario, ha messo in palio alcuni buoni sconto spendibili nel portale. Il colosso ha comunicato che sono disponibili premi da 100 euro, 1.000 euro e, addirittura, 10.000 euro. Gli utenti interessati potranno partecipare entro il 15 novembre 2020.

Fonte Foto: https://www.amazon.it/Buoni-Regalo-Amazon-it-Buono-digitale/dp/BT00EJYAXG

Per avere l’opportunità di vincere uno dei buoni, sarà necessario effettuare uno o più acquisti di almeno 30 euro sul sito. I prodotti validi sono solo ed esclusivamente quelli venduti e spediti da Amazon (è specificato nella scheda degli oggetti venduti). Sono quindi esclusi i prodotti distribuiti da venditori terzi che si appoggiano ad Amazon.

Per ogni ordine di almeno 30 euro, l’utente riceverà un codice con cui sarà possibile partecipare all’estrazione. Tutti i codici saranno inviati via e-mail (all’indirizzo associato all’account) il 19 novembre 2020. Inoltre, i clienti Amazon Prime hanno il doppio delle possibilità di vincere: ogni 30 euro di spesa saranno inviati due buoni. I premi sono i seguenti:

– 2 buoni da 5.000 euro ciascuno (per un totale di 10.000 euro), assegnati dopo l’estrazione di un solo codice;

– 10 buoni da 1.000 euro, assegnati dopo l’estrazione di 10 codici;

– 100 buoni da 100 euro, assegnati dopo l’estrazione di 100 codici

Tenterete anche voi di vincere uno di questi premi?

L’anniversario di Amazon

Durante questi 10 anni, Amazon ha più volte organizzato degli eventi speciali, come il Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday. Occasioni in cui gli utenti trovano ogni anno decine di sconti. Il colosso si è espanso sempre più, avvicinandosi anche allo streaming (con Amazon Prime Video), al gaming (con Twitch) e alla musica (com Prime Music).

A proposito di contenuti multimediali, Amazon ha iniziato a proporre ai numerosi clienti diversi film e show esclusivi, riuscendo a competere con servizi come Netflix, Apple TV+, Now TV e Disney. Chissà cos’altro si prepara a lanciare Amazon in futuro.

Fonte foto copertina: https://www.amazon.it/Buoni-Regalo-Amazon-it-Buono-digitale/dp/BT00EJYAXG