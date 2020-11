Il Cyber Monday 2020 si avvicina anche quest’anno con tanti sconti dedicati alla tecnologia in arrivo. Scopriamo le date e le novità!

Come avrete sicuramente sentito parlare del Black Friday, negli ultimi anni avrete anche sentito nominare il Cyber Monday, ma di cosa si tratta esattamente e cosa dobbiamo aspettarci dal Cyber Monday 2020? Il Cyber Monday ogni anno cade in una data differente, per capire quando sarà, quindi, bisogna prendere come riferimento la data del Black Friday. Il lunedì cibernetico, infatti, è stato fissato proprio al lunedì successivo al venerdì nero. Che differenze ci sono però tra queste due giornate di sconti? E quali saranno le date del Cyber Monday 2020? Scopriamolo!

Cyber Monday 2020: le date

Quest’anno il Black Friday, che come di consueto sarà il quarto venerdì di novembre, cadrà il 27 novembre. Ciò significa che il tanto atteso Cyber Monday sarà, invece, il 30 novembre.

Comprare online

A differenza del Black Friday, la giornata del lunedì sarà dedicata ad offerte e sconti riservate esclusivamente ad elettronica e tecnologia. Quali potrebbero essere le offerte di quest’anno? E soprattutto, quali negozi vi aderiranno?

Cyber Monday 2020: Amazon e altri negozi online

Come ogni anno Amazon capitanerà le offerte e gli sconti. Quest’anno, in particolare, le offerte di Amazon per il Black Friday sono iniziate con un mese d’anticipo. Quali offerte ci riserverà, invece, il Cyber Monday?

Se state pensando di comprare un nuovo smartphone, rinnovare il tuo pc o comprare una console di nuova generazione, questa potrebbe essere l’occasione migliore. In occasione del Cyber Monday, infatti, potrete approfittare di sconti davvero corposi. Non solo Amazon, ma anche Mediaworld, Unieuro e altri store di elettronica aderiranno come sempre all’evento.

Giocare ai videogiochi

Quest’anno poi ci in questi mesi che precedono il Natale ci saranno anche tante novità in arrivo nel mondo della tecnologia. Ad esempio, ottobre e novembre sono anche i mesi di uscita dei nuovi modelli di iPhone 12, il Cyber Monday 2020 potrebbe quindi offrirti la possibilità di accaparrartene uno con una buona offerta. Novembre sarà anche il mese di uscita delle console next gen: PlayStation 5 e Xbox Series X, il Cyber Monday, quindi potrebbe riservare delle sorprese anche in quest’ambito!