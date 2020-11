Con la chiusura dei locali non resta che starsene tranquilli, ma cosa fare la sera a casa? Tante idee all’insegna di relax e divertimento.

Il coprifuoco serale e la chiusura di locali e ristoranti ci sta portando a cambiare le nostre abitudini. Per chi era abituato ad uscire e far tardi la sera verrà spontaneo chiedersi cosa fare la sera a casa. È per questo che abbiamo deciso di raccogliere alcune idee e suggerimenti per trascorrere il tempo e divertirsi anche a casa! Dover restare a casa non significa necessariamente rinunciare a ciò che ti piace, vediamo cosa puoi fare la sera dagli eventi in streaming alle possibilità offerte dalla tecnologia!

Cosa fare la sera a casa da soli: le idee

Quando non si è in compagnia si può pensare all’idea di trascorrere una serata in casa, come una serata all’insegna della noia. Niente di più sbagliato, potete approfittare della “solitudine” per rilassarvi e dedicare del tempo a voi stesse.

Potreste cogliere quest’occasione per mettervi comode, fare un bagno rilassante o dedicarvi alla routine di bellezza.

Bagno rilassante

Se, invece, non volete proprio saperne di stare in panciolle, potete anche divertirvi pur restando a casa. Potreste assistere ad un evento o un concerto digitale, insieme a tanti dibattiti e webinair, anche gli eventi musicali si stanno spostando tutti in streaming.

È il caso del Roma Jazz Festival che andrà in onda dal 10 al 20 novembre 2020. Non solo musica, infatti, ci saranno anche veri e propri spettacoli di danza e coreografie tutte in digitale. Ne è un esempio lo spettacolo Chaotic Body del coreografo Alexander Whitley.

Cosa fare la sera a casa in due o in famiglia

Se si ha compagnia si può trascorrere una serata all’insegna del divertimento anche restando a casa. In famiglia, ma anche in coppia, si possono rispolverare i giochi da tavolo o, perché no, anche scoprirne di nuovi.

Guardare Netflix

Anche le piattaforme di streaming come Netflix, Tim Vision, Amazon Prime Video e il più recente Disney Plus, possono venirci in soccorso. Spesso queste piattaforme permettono anche di vedere insieme agli amici gli stessi contenuti, abbattendo in questo modo le distanze.

È il caso di Netflix, grazie a Netflix Party, o di Disney Plus che ha introdotto la funzione GroupWatch, per permettere proprio la visione di gruppo.