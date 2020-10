GroupWatch è il nuovo servizio per gli abbonati a Disney + che permette a più persone in luoghi diversi di vedere lo stesso contenuto.

Tra le conseguenze della pandemia di Covid-19 c’è anche quella di aver allontanato, fisicamente, le persone tra loro. Ma la socialità è un elemento che contraddistingue gli essere umani, è così che Disney + ha pensato a un modo per cercare di avvicinare il più possibile almeno i propri abbonati: lo ha fatto lanciando il servizio GroupWatch, che permette a più persone, in luoghi diversi, di vedere insieme e contemporaneamente lo stesso contenuto, che sia un film o una serie TV.

Disney + GroupWatch: cos’è

Con Groupwatch, attraverso un semplice link condiviso tra uno stesso gruppo di persone, che devono però avere tutte obbligatoriamente attivato un abbonamento alla piattaforma streaming Disney +, un massimo di sette utenti da luoghi differenti possono vedere in contemporanea lo stesso contenuto.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

“La narrazione prende vita quando si è in grado di condividerla e godersela con gli altri in questo momento in cui molti sono ancora lontani dai loro amici e dalla famiglia, GroupWatch offre un modo per connettersi virtualmente in modo sicuro, guardando in maniera condivisa le proprie storie Disney+ preferite con le proprie persone preferite comodamente dal proprio salotto” ha spiegato Jerrell B Jimerson, SVP Product Management per Disney+.

Disney + GroupWatch: come funziona

Se siete appassionati di The Mandalorian o di una delle altre serie TV, ma anche di film, presenti nel catalogo di Disney + e volete utilizzare il servizio GroupWatch, vi sarà sufficiente selezione la pagina dettagli del contenuto che desiderate vedere e cliccare sull’icona di GroupWatch.

Cliccate poi sul “+” che vi compare sulla destra, a quel punto verrà generato un link che potete inviare alle persone con cui volete condividere la visione del film o della serie TV scelti.

Si possono invitare un massimo di altri sei abbonati alla piattaforma streaming: ogni utente può mettere in pausa la visione, tornare indietro e utilizzare tutte le funzioni. Se qualcuno selezionerà il tasto pausa, ad esempio, il film o la serie TV si bloccherà per tutti gli utenti collegati.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/