Instagram ha introdotto i messaggi temporanei nel Direct: scopriamo cosa sono e come utilizzare le chat del social che scompaiono automaticamente dopo poco tempo.

Anche Instagram ha introdotto i cosiddetti messaggi temporanei. Questa soluzione, che aiuta alcuni utenti ad accrescere ulteriormente la sicurezza nelle proprie conversazioni, esiste già da diversi anni in altri software dedicati alla messaggistica istantanea, come Telegram. Scopriamo subito come funzionano i messaggi temporanei nei Direct di Instagram.

Cosa sono i messaggi temporanei su Instagram?

Instagram è uno tra i social network più utilizzati dagli utenti, spesso attratti dalle numerose novità introdotte. Dopo i Reels, con cui Instagram ha sfidato TikTok, arrivano i messaggi temporanei. Essi possono essere creati direttamente all’interno dei Direct.

Gli utenti potranno quindi inviare a una o più persone un messaggio di testo, una foto o un video che, dopo un po’ di tempo, sparirà automaticamente. L’interlocutore avrà quindi il tempo di visualizzare il contenuto, rispondere e, una volta chiusa la chat, non troverà più il messaggio in questione. Ovviamente si tratta di una funzionalità rivolta a tutti quegli utenti che vogliono essere sicuri che il proprio messaggio non venga poi condiviso con altri.

Quando viene effettuato uno screenshot, tutti gli altri utenti all’interno della chat segreta ricevono una notifica. La funzionalità non è disponibile per tutti gli utenti: sono solo alcuni i fortunati a poter usufruire di questa interessante novità.

Instagram Direct, come utilizzare i messaggi temporanei?

Tenendo presente che i messaggi temporanei sono disponibili ancora per pochi utenti, è possibile verificare se la funzione è effettivamente arrivata anche nel proprio account. Per farlo, sarà sufficiente aggiornare Instagram ed effettuare l’accesso. Bisognerà recarsi nei Direct, cliccando l’icona posizionata in alto o effettuando uno swipe verso sinistra, e selezionare o creare una conversazione.

All’interno di una qualsiasi chat, sarà necessario scorrere dal basso verso l’alto. Effettuando questo gesto, dovrebbe apparire un messaggio in cui viene annunciata la possibilità di rendere segreta quella chat. A questo punto, ogni messaggio inviato in quella conversazione sarà cancellato non appena l’utente uscirà. In qualsiasi momento è possibile rendere quella specifica conversazione “non segreta”.

