Vorresti apparecchiare la tavola in autunno rispecchiando la stagione in arrivo e i suoi colori caldi? Scopri con noi le migliori idee.

In autunno la luce solare diventa più tenue e più calda e aumenta il tempo che trascorriamo in casa e, di conseguenza, è anche il periodo in cui si organizzano la maggior parte dei pranzi e delle cene in famiglia. Perché, quindi, non approfittarne per apparecchiare la tavola in autunno in modo che il suo stile rifletta questa splendida stagione? In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle idee più belle per trarre ispirazione dai colori della natura e adattarsi a questi cambiamenti anche nel nostro menu e nello stile per addobbare la tavola.

Tavola autunnale: idee per le decorazioni

Con l’arrivo dell’autunno si tende a trascorrere più tempo dentro casa e anche i nostri ritmi iniziano gradualmente a cambiare. L’atmosfera dolce e sognante di questa stagione prende il posto della frenesia dell’estate.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/tabella-di-festa-impostazione-tabella-1926938/

Per allestire le nostre tavole in pieno stile autunnale non dobbiamo fare spese pazze, poiché la natura ci offre proprio tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

È così che, con tanta fantasia e un po’ di praticità, è possibile realizzare da sé, molte decorazioni a tema. Ad esempio un’idea potrebbe essere quella di creare dei centro tavola e dei segnaposto a tema usando pigne e frutta di stagione, come le castagne. Le stesse foglie possono essere utilizzate per realizzare delle composizioni: ad esempio dei veri e propri bouquet di rami, oppure ancora per decorare dei vasetti da usare come porta candele.

Apparecchiare la tavola in autunno: che colori usare?

Naturalmente le decorazioni da sole non bastano e, affinché il risultato sia davvero d’effetto, è necessario utilizzare dei colori di base che richiamino la stagione. I colori che predominano l’autunno sono quelli che la natura stessa ci suggerisce: le sfumature rossicce e cangianti delle foglie, l’arancione delle zucche e il marrone della frutta secca.

Questi colori, quindi, possono essere portati anche in tavola, ma non preoccupatevi se non avete delle tovaglie in tinta. In questo caso, infatti, per restare in tema autunnale si può anche non usare proprio la tovaglia, piuttosto se avete un tavolo in legno, non copritelo affatto! In alternativa anche usare una tovaglia, o una runner va bene, l’importante sarà abbinare i colori giusti. Ad esempio si potrebbe usare un tessuto un po’ più “grezzo”, come in lino o in canapa, écru o beige, che si sposano bene con i caldi colori autunnali.