Domenica 8 novembre, su Rai 1, il finale de L’Allieva 3: L’ultima cena e Insieme, connessi, finché morte non ci separi. Le anticipazioni.

La terza stagione de L’Allieva giunge al termine: domenica 8 novembre, come sempre in prima serata su Rai Uno (a partire dalle ore 21.25 circa), vanno in onda gli episodi 11 e 12, ovvero gli ultimi due di questa stagione. Il primo ha come titolo L’ultima cena, il secondo Insieme, connessi, finché morte non ci separi. Vediamo ora cosa succederà nei prossimi due episodi de L’Allieva 3: ecco le anticipazioni.

L’Allieva 3: anticipazioni e spoiler delle puntate 11 e 12 di domenica 8 novembre

Ne L’ultima cena vediamo Alice e Claudio finalmente riavvicinarsi: i due decidono infatti di unire le forze per cercare di scagionare Claudio e farlo uscire di prigione. Alice decide anche di aiutare la Suprema nella ricerca di sua figlia, anche se la donna sembra averci rinunciato.

Alessandra Mastronardi

Nel frattempo viene trovato morto un critico gastronomico e all’istituto di medicina legale devono cercare di far chiarezza sul caso.

Nel secondo episodio in onda domenica 8 novembre, Insieme, connessi, finché morte non ci separi, Giacomo esce dal carcere ma solo temporaneamente: le indagini sull’omicidio al golf club di cui è stato accusato intanto procedono con Alice e Giacomo sempre impegnati nel cercare di dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo arriva il giorno scelto da Alice e Giacomo per il loro matrimonio, giorno che però passa senza alcun sì e senza alcun scambio di anelli.

L’Allieva 3: il cast

Alice e Claudio, i due protagonisti principali de L’Allieva, sono interpretati anche in questa terza stagione rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione troviamo poi Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema, la dottoressa Andrea Manes, mentre Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti. Stefano Rossi Giordani è Sandro.Giorgio Marchesi è Sergio Einardi, Francesca Agostini, Emanuele Aita e Pierpaolo Spollon sono invece rispettivamente Lara, Paolone e Marco.