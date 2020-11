Nel giorno della sua morte, il mondo della televisione ha deciso di omaggiare Gigi Proietti con programmi e film dedicati all’attore.

Il mondo della televisione italiana non poteva certo restare insensibile di fronte alla morte di Gigi Proietti, che ha lavorato molto anche per il piccolo schermo. Basti pensare che è anche la voce narrante delle puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta in onda proprio in queste settimane. Per omaggiare al meglio l’attore e cabarettista romano, i diversi canali televisivi, sia della Rai che di Mediaset, nella giornata del 2 novembre 2020 hanno cambiato i propri palinsesti.

Gigi Proietti: Febbre da cavallo – La Mandrakata su Rete 4

Su Rete 4 alle 16.42 va in onda uno dei più celebri film con protagonista Gigi Proietti: Febbre da cavallo – La Mandrakata. La commedia è uscita nelle sale cinematografiche nel 1976, è stata diretta da Steno ed è diventata ben presto un film di culto tra quelli di Proietti.

Gigi Proietti

Il successo è stat tale che nel 2002 Carlo Vanzina ne ha diretto anche un sequel, Febbre da cavallo – La mandrakata, ovviamente con Gigi Proietti e Enrico Montensano sempre protagonisti.

Omaggio a Gigi Proietti: Techetecheté Speciale su Rai Uno

Cambia anche la programmazione di Rai Uno: dopo il Tg1 delle 20, infatti, non ci sarà la consueta puntata de I soliti ignoti, al posto del programma condotto da Amadeus andrà in onda uno Techetecheté Speciale dedicato proprio alla vita e alla carriera artistica di Gigi Proietti. A seguire, al posto di Gli orologi del diavolo, va in onda Cavalli di battaglia – Il meglio, show del 2017 condotto proprio da Gigi Proietti.

Gigi Proietti nel corso della sua carriera ha spesso lavorato anche in programmi Rai, nel 1974 quando il primo canale si chiamava ancora Programma Nazionale, era uno dei volti di Sabato sera dalle nove alle dieci, nel Techetecheté Speciale lo vedremo poi anche in spessori di Fantastico 4. Per la Rai ha anche lavorato in Club ’92, Millenium – C’era una volta il ‘900.