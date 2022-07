La camicia sahariana non piace solo agli uomini ma è un must have anche del guardaroba femminile

Con il trend estivo di due accessori che abbiamo capito essere indispensabili in quest’estate 2022 e cioè un cappello a falda larga ed un paio di stivali, pensare alla camicia sahariana come capo indispensabile da mettere in valigia appare quasi naturale. Un classico del guardaroba maschile reso iconico prima dalla sua versione a giacca indossata da James Bond quando ad interpretarlo era Roger Moore e prima ancora da Hemingway, nella sua versione a camicia è stata trasposta anche nel guardaroba femminile estivo. Uno di quei capi che con le fresche serate estive o le gite on the road ci vanno a nozze.

Camicia sahariana: i modelli e i colori dell’estate 2022

Si aggiunge forse un caldo verde lime, ma i colori della camicia sahariana così come li pensiamo al solo pronunciare questo capo sono i neutri, i classici che hanno da sempre reso celebre questo modello: marrone, beige, verde kaki, écru, sono i colori della terra che da sempre donano a questo capo un’allure wilde che possiamo portare con noi e donare al nostro look qualunque sia la sua destinazione.

– Se avete deciso di voler davvero investire su questo capo vi innamorate del modello di Motivi in marrone ed impreziosita da bottoncini dorati e una cintura in vita, che richiama alle sue prime origini, quando la sahariana era una giacca. Un modello sofisticato ed elegante, disponibile su Zalando ad un prezzo di circa 53 euro.

– Per chi ha semplicemente voglia di un modello leggero, vacanziero e magari con cui familiarizzare, Shein la propone in un fit over con possibilità di annodarla e lasciare scoperto il bacino: da impreziosire a piacimento con una cintura sottile o doppia.

Come indossare la sahariana: i look summer and wilde che possiamo realizzare

La camicia sahariana da sempre ci porta ad immaginare i paesaggi caldi e arsi del safari, distese grandi, sole ardente e viaggi ricchi di esperienze e bellezze da scoprire: un’immagine che sa d’estate e natura selvaggia. Non importa dove andremo, ma sarà questo spirito a rendere il nostro look perfetto per esplorare una zona a noi sconosciuta o per partire verso la nostra meta delle vacanze.

Per chi desidera viaggiare comoda e pratica, magari in vista di un viaggio lungo un pantalone cargo sarà l’alleato perfetto, con il suo fit comfy e disinvolto, sarà la scelta più sicura. In alternativa con un pantalone di lino questa camicia sta meravigliosamente bene da sempre, così come con un paio di shorts se la vorrete sfruttare per un look più elegante e sensuale alla sera. Stivali o sandali bassi concluderanno il vostro look wilde a prova d’estate.

