Energia, colore e fantasia: i bikini estivi di Golden Point sono un inno alla gioia dell’estate

Nella nuova collezione beachwear 2022 di Golden Point c’è la promessa di un’estate esaltante, rilassante, che ci porti a viaggiare non solo fisicamente ma anche con la mente: è impossibile infatti dinanzi alle geometrie e colori vitaminici di questa collezione non pensare a paesaggi caraibici, ispanici, in ogni caso da quel sapore esotico capace di portarci lontano dalla routine di sempre per abbracciare giornate di sole, mare e relax. Non resta allora che perdersi un attimo tra i numerosi modelli ed individuare quello più vicino al nostro gusto e alla nostra idea d’estate.

Golden Point costumi 2022: bikini dalla fantasia flower power

Accanto alla storica ambassador di Golden Point Federica Nargi, che rappresenta lo spirito mediterraneo del brand, quest’anno a rappresentare l’anima caliente della collezione c’è anche Ana Mena. La cantante spagnola indossa uno dei modelli più allegri e solari della collezione, un super trendy bikini crochet in giallo ma dalla fantasia floreale multicolor, che ci riporta immediatamente indietro allo stile figlie dei fiori.

– Dettagli trendy di questa collezione sono le rouches che romanticizzano top bikini, volant su fasce, lacci extralong ma anche il mix and match di tessuti. Tra le fantasie più chic anche quella conchiglia in una palette black and white che confeziona un modello glamour e sbarazzino, dove lo slip a vita alta con dettaglio arricciato è senz’altro il punto forte di questo bikini, perfetto da valorizzare con un pareo per un aperitivo al tramonto.

Torna però anche un modello iconico del brand, il bikini top a triangolo con effetto plissettato e rouches che diventano bretelle: uno dei più romantici rivisitato in una nuance calda e avvolgente come l’arancio, dall’effetto brillante e con slip dolcemente arricciato ai lati.

Swimsuit multicolor e chic dai dettagli trendy: lacci, cut out e nappine

Le nappine sono ricorrenti nella nuova collezione di costumi mare Golden Point ed impreziosiscono infatti anche le swimsuit, allegre, solari e chic, perfette per poter essere indossate anche come body su un paio di jeans o un colorato pantalone di lino. Dettagli cut out, volant, con o senza bretelle, i modelli proposti sono mix perfetto delle tendenze cool Y2K che ritroviamo anche nell’abbigliamento.

Ma protagoniste sono le fantasie, non solo quelle microfloreali, geometriche, in paisley ed esotiche: uno dei modelli floreali più luminosi della linea in un mix cromatico di giallo, rosa e arancio e con anello dietro la schiena, è apertamente una dichiarazione d’amore ai tramonti che ci attendono. Se volete completare il vostro look dal spiaggia abbinate un pareo lungo al vostro bikini swimsuit: sarà come indossare un abito summer mood.

Riproduzione riservata © 2022 - DG