A cosa serve la camera gestazionale? Quando inizia a vedersi e cosa significa quando è vuota? Vediamo cosa c’è da sapere.

La camera gestazionale, anche chiamata sacco gestazionale oppure anche camera ovulare, è la struttura che si sviluppa all’interno dell’utero e che accoglie l’embrione. Questa camera si sviluppa nelle prime fasi della gravidanza e accoglierà al suo interno il sacco vitellino. Vediamo in cosa consiste e quando inizia a essere visibile grazie all’ecografia.

Camera gestazionale: quando si vede?

Come abbiamo detto tra le prime strutture all’interno del sacco gestazionale, troviamo il sacco vitellino. Questa struttura si forma all’incirca due settimane dopo che è avvenuto l’impianto dell’embrione e inizia a essere visibile intorno alle cinque settimane di gravidanza. Per questo si tratta proprio di uno dei primi segni che viene visto con la prima ecografia in gravidanza.

donna gravidanza esame ecografia

La prima ecografia viene, infatti, in genere effettuata nel periodo che va tra la sesta e la quattordicesima settimana di gestazione. A questo proposito è importante ricordare che il calcolo dei mesi di gravidanza avviene a partire dalla data dell’ultima mestruazione.

Camera gestazionale vuota o piccola: cosa significa?

Se durante l’ecografia viene rilevata la presenza di una camera gestazionale senza embrione, si parla di camera gestazionale vuota. Questo non deve essere necessariamente motivo di preoccupazione, infatti, il sacco gestazionale è visibile già prima dell’embrione. Questo potrebbe, quindi, significare che l’embrione non è ancora visibile, per esempio nel caso in cui il calcolo presunto del concepimento sia sbagliato e quindi sia necessario aspettare ancora per riuscire a vedere l’embrione. In generale in questi casi, quindi, quando ancora si è nelle fasi precoci della gravidanza, è necessario ripetere l’ecografia.

Quando, invece, non ci sono errori di calcolo, o la seconda ecografia conferma la precedente, può trattarsi di un’interruzione spontanea e precoce di gravidanza. Nel caso di altre irregolarità, per esempio quando si parla di camera gestazionale piccola, il ginecologo potrà richiedere ulteriori accertamenti e l’esito non si può determinare a priori. Quando la crescita della camera è inferiore alla norma o procede più lentamente, infatti, la gravidanza può proseguire in alcuni casi senza problemi, anche se in altri potrebbero esserci complicanze nel corso della gestazione.

