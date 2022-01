State cercando nomi con la T? Ecco una lista di alcuni nomi femminili e maschili con significato e origine.

Scopriamo insieme tanti nomi con la T a cui ispirarsi, maschili e femminili. Per ogni nome vedremo il suo significato, l’origine e la data dell’onomastico. Se, invece, cercate informazioni precise su quanto sia stati usato un nome nel nostro paese in questi ultimi anni, consultate le statistiche sui nomi sul sito dell’Istat.

Nomi femminili con la T

Vediamo alcuni dei più bei nomi che iniziano per T femminili, per ogni nome abbiamo raccolto alcune curiosità riguardo all’origine e al significato, oltre che alla data in cui si può festeggiare l’onomastico.

Teresa: utilizzato anche nelle varianti Teresia, Teresita e Teresina, questo nome sembra derivare da alcuni termini greci tra cui théros che significa estate, therizo che vuol dire raccogliere o thēráō che significa cacciare. L’onomastico si può festeggiare il 9 agosto in ricordo di santa Teresa.

Tecla: usato anche nella variante maschile Teclo, questo nome deriva dal greco, ma ha un’origine incerta. Secondo alcuni deriva da theos che vuol dire Dio e kleos che significa gloria, potrebbe quindi essere ricondotto al significato di “gloria di Dio”. L’onomastico si festeggia in genere il 23 settembre.

Teodora: usato anche nella versione “Fedora” o come diminutivo Tea o Dora, anche in questo caso si tratta di un nome di origine greca. Il suo significato può essere ricondotto a “dono di Dio”, il nome deriva infatti dai termini theos (Dio) e doron (dono) e condivide le stesse radici di Dorotea. L’onomastico si può festeggiare il 2 gennaio.

Tiziana: usato anche nella variante maschile “Tiziano” o con il diminutivo di Titti. Il nome deriva dal cognomen latino Titianus e l’onomastico si festeggia in genere il 16 gennaio in ricordo di san Tiziano.

Tamara: si tratta di un nome di origine ebraica e il suo significato letterale è “palma da datteri”. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre, trattandosi di un nome adespota.

Nomi maschili con la T

Passiamo, invece, ai nomi che iniziano con la lettera T e vengono usati al maschile. Dai nomi più diffusi come Tommaso con tutte le loro varianti e curiosità riguardo all’origine di ognuno.

Tommaso: è utilizzato anche spesso nelle varianti di Tomaso, Thomas e in tutta una serie di diminutivi come Masino, Tom o Maso. Il nome viene ritrovato sia in greco, che in latino e in aramaico e vuol dire “gemello”. L’onomastico si può festeggiare il 3 luglio in ricordo di san Tommaso.

Tobia: usato anche nella variante Tobias, questo nome ha origini ebraiche e deriva dalla fusione di tobh che significa “bene” e di Yah che vuol dire Dio. Può quindi significare “Dio è buono, o il Signore è il mio bene”. L’onomastico si può festeggiare il 2 novembre in memoria di san Tobia.

Tiago: si tratta di una forma abbreviata del nome Santiago (si vedano anche i nomi con la S). Questo nome vuol dire letteralmente San Giacomo e si riferisce in particolare al patrono spagnolo, san Giacomo il Maggiore. Non a caso Santiago è anche il nome di diverse città come Santiago di Compostela o Santiago del Cile. L’onomastico si può festeggiare il 25 luglio.

Tancredi: deriva dal nome di origine germanica Thankarat formato dalle parole “tank” che vuol dire pensiero e “rath” che significa consiglio, il nome viene quindi associato a riflessione e meditazione. L’onomastico si festeggia in genere il 9 aprile.

Tiberio: usato anche nella variante Tiberino, questo nome si basa sul latino Tiberius che deriva a sua volta da Tiberis ovvero il nome con cui veniva chiamato il Tevere. L’onomastico in genere si festeggia il 24 aprile.

