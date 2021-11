Il cucciolo si è finalmente sentito al sicuro dopo essere stato salvato dall’attivista Samantha Zimmer.

Sono molte le storie di cagnolini salvati che meritano di essere raccontate. Aiutare un cucciolo in difficoltà è un gesto molto semplice, che però può cambiare in meglio il mondo dei nostri amici a quattro zampe. Oggi vi raccontiamo la storia di una ragazza dal cuore d’oro, di nome Samantha Zimmer.

Samantha Zimmer è un’attivista texana per gli animali che lo scorso settembre ha condiviso sui suoi canali social l’ultimo episodio di salvataggio di un cagnolino: il risvolto finale della vicenda è veramente emozionante. A Samantha è infatti arrivata la segnalazione di un cucciolo abbandonato per strada e ridotto in pessime condizioni: sporco e denutrito. Lei è subito accorsa in suo aiuto prendendolo con sé e lo ha portato in macchina verso casa.

Durante il tragitto, il cane ha avvertito subito di essere al sicuro e che il destino stava riservando per lui un destino migliore. Comprendendo che il peggio era passato, si è rilassato e ha chiuso gli occhi in segno di conforto. Oggi questo dolce animaletto, di cui non sappiamo il nome, vive ancora con Samantha e gli è affezionatissima, infatti lei stessa dichiara: “Mi viene sempre incontro“, come riporta Bigodino.

Ecco la foto del cane salvato su Facebook