Si chiama “C’è solo un presidente” il docufilm dedicato a Silvio Berlusconi, un omaggio ai successi dell’imprenditore, ex premier e presidente del Milan. Con i rossoneri ha vinto tutto, in Italia e nel mondo, collezionando una serie di successi che lo hanno reso amatissimo dai tifosi, come è stato possibile vedere dopo la sua morte. Il documentario ripercorrerà i successi della squadra rossonera e lo farà attraverso immagini storiche e ovviamente interviste ai protagonisti di quegli anni.

Il documentario sul Milan di Berlusconi

Il periodo è quello che parte dal 1986: nel corso della presidenza Berlusconi, il Milan ha portato a casa 29 titoli tra scudetti, coppe Nazionali, Champions League e trofei internazionali. Numeri impressionanti che rendono Berlusconi il presidente più vincente del calcio italiano. Una storia, quella tra i rossoneri e l’ex Cavaliere, durata in tutto 31 anni.

Andry Shevchenko

Tanti i campioni transitati all’ombra del Duomo: “gli olandesi”, Van Basten e Gullit, la scuola italiana, quella di Baresi, Maldini, Tassotti, Albertini, Massaro, Costacurta, Inzaghi, e poi gli altri fuoriclasse, Weah, Kakà, Shevchenko.

Squadre capaci di vincere 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. Tanti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina rossonera: quelli a cui era più legato Berlusconi erano certamente Arrigo Sacchi, che inaugurò il ciclo vincente, e Fabio Capello. Lo hanno poi ricordato con affetto anche gli altri, da Allegri (presente al funerale) a Montella, il tecnico che gli ha portato l’ultimo titolo.

Dove vedere il documentario su Berlusconi

C’è solo un presidente sarà trasmesso su Italia 1 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity anche su tablet, smartphone e smart tv.

