Ecco dove vedere Spagna-Italia in streaming: è la semifinale della Nations League 2022/2023. Chi vince va in finale.

La delusione per la mancata partecipazione al mondiale in Qatar non è ancora stata del tutto smaltita, l’Italia però ha ora la possibilità di smaltirla in parte con la Nations League. Giovedì 15 giugno 2023 si gioca la semifinale Spagna-Italia: partita secca, in caso di risultato di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore. La squadra vincitrice troverà in finale la Croazia che, nell’altra semifinale, ha battuto 4-2 l’Olanda dopo i tempi supplementari. Vediamo ora dove vedere Spagna-Italia in streaming.

Dove vedere Spagna-Italia in streaming: il link

Come tutte le partite della nazionale italiana, anche la semifinale della Nations League 2022/2023 è trasmessa dalla Rai. Spagna-Italia in diretta streaming si può quindi vedere su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo, che sia la Smart TV, il computer, lo smartphone o il tablet. Ci sono due modi per accedere a RaiPlay: o tramite il sito o attraverso l’apposita App.

NICOLÒ BARELLA

Ricordiamo che il calcio d’inizio di Spagna-Italia è alle ore 20.45 al Grolsch Veste Stadium di Enschede, in Olanda (è lo stadio del Twente).

Dove vedere Spagna-Italia in TV

Se la partita si può vedere in streaming su RaiPlay è perché Spagna-Italia in diretta TV è trasmessa da Rai 1. Come detto in precedenza, l’inizio della gara è in programma alle ore 20.45 ma prima del calcio d’avvio non mancherà il consueto prepartita e, dopo il fischio finale, il postpartita con anche tutte le interviste ai protagonisti: dal ct Roberto Mancini ai giocatori in campo.

Sia il prepartita che il postpartita possono essere ovviamente visti anche in diretta streaming su RaiPlay.

Riproduzione riservata © 2023 - DG