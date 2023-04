Cosa scrivere per augurare una buonanotte dolce ad una persona alla quale teniamo particolarmente? Ecco una selezione di frasi.

State cercando frasi di buonanotte dolce da inviare a qualcuno che vi sta particolarmente a cuore? Siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato una serie di pensieri da cui potete trarre spunto, oppure li potete utilizzare interamente, per sorprendere quanti meritano la vostra attenzione.

Cosa scrivere per augurare una buonanotte dolce?

Una buonanotte dolce è sempre bene accetta. Un messaggio che la contiene non accarezza solo il cuore di chi lo riceve, ma anche quello di chi lo invia. Nell’epoca in cui siamo immersi, dove tutti vanno di fretta e si presta poca attenzione alle piccole cose, augurare un dolce riposo alle persone che ci stanno a cuore può fare la differenza. Di seguito, una selezione di frasi da cui potete trarre spunto:

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine De Saint Exupèry)

Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Sei sempre qui, vicino al mio cuore, anche se la notte siamo lontani. Gurda il cielo, la luna e le sue stelle e ricordati che non siamo mai distanti. Ci ritroviamo sempre lassù, per poi rivederci ogni giorno come se fosse il primo.

Se solo, quando giunge

mezzanotte, mi mandassi

un saluto con le stelle. (Anna Achmatova)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l'anima in pace. (Paulo Coelho)

Frasi famose per augurare la buonanotte al proprio amore

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte:

è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Buonanotte. Non dormire mai senza un sogno, altrimenti ti sveglierai senza un motivo.

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. (Vincent Van Gogh)

Solo chi sogna può volare. Buonanotte

Possa la luna cullarti, possano le stelle vegliare sul tuo sonno, e portarti dal cielo i più bei sogni.

Buonanotte, amore mio. Oggi ti amo più di ieri e meno di domani. (Marianna Ximenes)

Buonanotte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. (Ejay Ivan Lac)

Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

Quando il giorno muore, i sogni diventano realtà. Dormi bene mia piccola bambina

So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. (Ernest Hemingway)

Non c’è cuscino più morbido di una coscienza tranquilla. (Ken Blanchard)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

Anima mia

chiudi gli occhi

piano piano

e come s’affonda nell’acqua

immergiti nel sonno

nuda e vestita di bianco

il più bello dei sogni

ti accoglierà. (Nazim Hikmet)

L'Amore sa leggere ciò che è scritto sulla stella più lontana. (Oscar Wilde)

Ho sognato di te

come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Fuggiremo il riposo,

fuggiremo il sonno,

supereremo in velocità l’alba e la primavera

e prepareremo giorni e stagioni

a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard)

È di notte che è bello credere nella luce. (Edmond Rostand)

Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno. (Edgar Allan Poe)

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo)

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. (Elvira Alise)

Non è una cosa furba starsene a letto di notte a porsi delle domande alle quali non si sa rispondere. (Charlie Brown)

Le frasi buonanotte dolci non si danno mai per scontate

Una frase della buonanotte non è mai scontata, ecco perché fa piacere riceverla. Non importa se il pensiero non è interamente farina del vostro sacco, quello che conta è il pensiero.

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

La notte è il più bel regalo che ci ha donato la vita, insieme ai fiori, il cielo e il tuo cuore. Sogni d’oro amore mio

Domani è un altro giorno, e io so che lo passerò con te. Buonanotte, mia dolce compagna.

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche)

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri. (Bob Marley)

Buonanotte a chi dice sempre la verità, anche quando fa male. Perché tutti dovrebbero essere liberi di sapere con chi hanno a che fare, di sapere le cose come stanno e, quindi, di scegliere. Buonanotte alle persone sincere.

È arrivata l’ora di spegnere le stelle e accendere i sogni… buonanotte.

La notte scende, le stelle brillano, e io non vedo l’ora di vederti nei miei sogni. Dolce notte amore mio

Lascia che ti parli pure col tuo silenzio

chiaro come una lampada, semplice come un anello.

Sei come la notte, silenziosa e costellata.

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. (Pablo Neruda)

L'amore è quando impieghi 20 minuti ad inviare un sms e alla fine scrivi solo "buonanotte". (F. Roversi)

Non capisco perché l’insonnia venga sempre di notte. A me farebbe comodo durante il giorno. (Paolo Dune)

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono, io che ho sonno. Buonanotte. (Charlie Brown)

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Le stelle nel cielo ridono e come i miei occhi brillano quando immaginano te. (Shen Fu)

Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings)

Se non ci fosse il buio, non conosceremmo la gioia immensa della luce. A domani

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero in un letto comodo. (Jack Kerouac)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine de Saint-Exupéry)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.

Guarda quella luce di stella sul soffitto e chiudi gli occhi: lì vedrai i tuoi sogni. Dolce notte, figlio mio

Se l’amore è cieco, tanto meglio: si accorda con la notte. (William Shakespeare)

Sono felice quanto più lontana

sospingo la mia anima dalla casa di argilla

nella notte spazzata dal vento e dalla luna,

e per i mondi di luce l’occhio vagabonda. (Emily Brontë)

La società spesso perdona il criminale; ma non perdona il sognatore. (Oscar Wilde)

