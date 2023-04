Criptovalute, elenco: una lista delle più famose tra quelle esistenti sul mercato in questo determinato momento storico.

Da anni ormai ne sentiamo parlare, nel mondo della finanza e non solo. Ormai sono sempre più diffuse e sempre più utilizzate. Stiamo parlando delle criptovalute, monete virtuali in continua evoluzione. Delle valute che hanno davvero il potenziale di rivoluzionare per sempre la storia dell’economia per come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Ma è possibile stilare delle criptovalute un elenco completo? Proviamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Cosa sono le criptovalute

Partiamo dalle basi, prima di immergerci nel possibile elenco delle criptomonete. Cosa sono e perché sono così importanti? Le criptovalute sono delle valute digitali basate su tecnologia blockchain, che consente di gestire e trasferire fondi in modo sicuro e decentralizzato. In altre parole, le criptovalute sono una forma di valuta digitale che utilizza la crittografia per proteggere le transazioni e controllare la creazione di nuove unità di valuta.

A differenza delle valute tradizionali emesse dalle banche centrali, le criptovalute non sono regolate da alcuna autorità centrale e non dipendono da un sistema bancario tradizionale. Ciò significa che le transazioni con criptovalute possono avvenire senza la necessità di intermediari, come le banche, riducendo i costi e il tempo necessario per effettuare transazioni internazionali.

Inoltre, le criptovalute sono spesso considerate come una forma di investimento, poiché il loro valore può fluttuare in modo significativo in base alla domanda e all’offerta sul mercato. Non a caso molte persone acquistano criptovalute come un modo per diversificare il proprio portafoglio di investimenti o per sfruttare le opportunità di guadagno a breve termine offerte dal mercato delle criptovalute.

Tutte le criptovalute esistenti

Poter fornire un elenco completo con tutte le criptomonete esistenti, considerando che ne nascono ogni giorno, è molto complesso. Possiamo però cercare di fornire un elenco delle criptovalute più famose. Che non sono solo Bitcoin o Ethereum, ma tante altre monete digitali che hanno saputo negli ultimi tempi ritagliarsi la loro buona fetta di mercato.

Ecco la lista di tutte le più importanti criptovalute attualmente disponibili, ma per saperne di più ti consigliamo di rimanere informato attraverso piattaforme specializzate negli investimenti:

– Bitcoin

– Ethereum

– Tether

– BNB

– USD Coin

– XRP

– Cardano

– Polygon

– Dogecoin

– Binance USD

– Solana

– Polkadat

– Litecoin

– Tron

– Shiba Inu

– Avalanche

– Dai

– Uniswap

– Chainlink

– Wrapped Bitcoin

– Cosmos

– Toncoin

– Monero

– OKN

– Ethereum Classic

– Bitcoin Cash

– Stellar

– Lido DAO

– Filecoin

– Cronos

– Aptos

– Hedera

– NEAR Protocol

– VeChain

– ApeCoin

– T-mac DAO

– Algorand

– Internet Computer

– Quant

– EOS

– TrueUSD

– The Graph

– Bitcoin BEP2

– Fantom

– Decentraland

– BitDAO

– Aave

– MultiversX

– Flow

Che differenza c’è tra Bitcoin, Ethereum e Tether

Bitcoin, Ethereum e Tether sono le tre criptovalute più famose, ma hanno alcune differenze significative tra loro. La prima è la criptovaluta più “vecchia” e famosa, creata nel 2009. È una valuta decentralizzata basata sulla tecnologia blockchain che consente ai suoi utenti di effettuare transazioni in modo anonimo e sicuro, senza la necessità di un intermediario. Il suo obiettivo principale è quello di fungere da valuta digitale globale, permettendo alle persone di effettuare transazioni internazionali in modo veloce e conveniente.

Ethereum, invece, è una piattaforma blockchain decentralizzata che supporta la creazione di applicazioni decentralizzate e smart contract. Ethereum ha la propria criptovaluta chiamata Ether (ETH), che è utilizzata come carburante per eseguire le transazioni sulla piattaforma. Si tratta della seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, dopo Bitcoin.

Tether, invece, è una stablecoin, una criptovaluta che mira a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta tradizionale come il dollaro americano. Il valore di Tether (USDT) è ancorato al dollaro americano in un rapporto 1:1 e viene utilizzato come alternativa ai trasferimenti di valuta tradizionale all’interno dello stesso ecosistema di criptovalute. Ciò significa che il valore di Tether non fluttua come altre criptovalute e che può essere utilizzato come una sorta di “deposito” per le criptovalute, come una forma di protezione dai cambiamenti di valore del mercato.

Come si può ben comprendere, dunque, non tutte le criptovalute sono uguali. Se vuoi investire in questo nuovo settore, ti invitiamo perciò a informarti con grande attenzione, avvalendoti anche della consulenza di professionisti del settore.

