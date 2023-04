La dichiarazione universale dei diritti umani, approvata nel 1948, è composta da 30 articoli: ecco l’elenco completo.

Anche se alcune persone, politici compresi, li dimenticano spesso, i diritti umani sono fondamentali e universali. La dichiarazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1948 ha stabilito 30 articoli che devono sempre essere riconosciuti ad ogni uomo: vediamo l’elenco completo.

Diritti umani, quali sono: l’elenco dei 30 articoli

La dichiarazione universale dei diritti umani è composta da 30 articoli ed è stata approvata e proclamata il 10 dicembre del 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si tratta di un documento storico di fondamentale importanza perché è la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere in modo universale i diritti di ogni essere umano. Ad oggi, i trenta punti della dichiarazione sono visti alla stregua dei principi generali del diritto internazionale. Di seguito, l’elenco dei diritti umani:

Siamo tutti liberi ed uguali; Non discriminare; Diritto alla vita; Nessuna schiavitù; Nessuna tortura; Hai i tuoi diritti ovunque tu vada; Siamo tutti uguali di fronte alla legge; Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge; Nessuna detenzione ingiusta; Diritto al giudizio; Innocente finché dimostrato; Diritto alla privacy; Diritto di libertà di movimento; Diritto di asilo; Diritto alla nazionalità; Diritto di matrimonio e famiglia; Diritto di proprietà; Libertà di pensiero; Libertà di espressione; Diritto di pubblica assemblea; Diritto alla democrazia; Sicurezza sociale; Diritti dei lavoratori; Diritto di giocare; Un letto e cibo per tutti; Diritto all’istruzione; Diritti d’autore; Un mondo libero e giusto; Responsabilità; Nessuno può toglierti i tuoi diritti.

Quali sono i diritti umani fondamentali?

E’ bene sottolineare che per l’uomo sono tutti diritti fondamentali e universali, la base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Nessun articolo tra quelli elencati sopra può esistere senza l’altro e, forse, è chiaro fin dal primo punto: siamo tutti liberi e uguali. A prescindere da “ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione“, ogni individuo ha diritto alla vita e alla sicurezza della propria persona. Non sono ammesse torture, schiavitù o persecuzioni, motivo per cui è garantito a chiunque il diritto di asilo e di cittadinanza. Quanto detto è protetto e riconosciuto dalla legge.

