Se eseguito correttamente e con costanza, il vacuum addominale aiuta ad avere un ventre piatto e tonico: ecco come si fa.

Senza ombra di dubbio, il vacuum addominale è uno degli esercizi più efficaci per l’addome. Se fatto bene e con costanza, non tonifica solo il corpo, ma agisce anche sulla psiche, andando ad alleviare tensioni e stress. Vediamo come si fa e quali sono i benefici.

Cos’è e come si fa il vacuum addominale

Impossibile trovare una persona che non sogni di avere un addome piatto e tonico. Qualcuno ha la fortuna di averlo senza troppi sforzi, magari perché madre natura l’ha graziato, altri faticano una vita intera con allenamenti sfiancanti in palestra senza ottenere un buon risultato. Se avete provato di tutto e non siete ancora soddisfatti, forse avete sottovalutato o snobbato il vacuum addominale. Capire come si fa è semplicissimo, un po’ più difficile è dedicarsi alla pratica con costanza.

Chiamato anche stomach vacuum, questo esercizio viene utilizzato in tante discipline, yoga compreso. Non a caso, la respirazione è fondamentale, così come la concentrazione che va indirizzata sul muscolo traverso. La tecnica è molto semplice, almeno a parole. Non bisogna fare altro che risucchiare l’ombelico verso la colonna vertebrale durante l’espirazione, mantenere la posizione per alcuni secondi, e poi rilasciare.

Nello specifico, questa è la sequenza da rispettare:

dalla posizione eretta, con le mani dietro la testa e le gambe leggermente piegate a aperte, piegate un po’ il busto in avanti ed inspirate profondamente;

trattenendo il respiro, contraete il muscolo traverso, risucchiando l’ombelico verso la colonna ed espandendo la gabbia toracica. Mantenete la posizione per almeno 5 secondi;

respirare e rilasciare completamente senza rilassare il muscolo traverso, così da ripetere l’esercizio dall’inizio.

Il vacuum addominale va ripetuto almeno tre volte, in sequenza, con una breve pausa tra le esecuzioni.

I benefici del vacuum addominale

Il vacuum addominale non è solo capace di attivare i muscoli profondi dell’addome, ma è in grado di migliorare pure il benessere generale. Per quanto riguarda il ventre, lo tonifica, lo appiattisce e contribuisce alla stabilità del core. Inoltre, riduce il rischio di infortuni, i dolori lombari, rafforza il pavimento pelvico e migliora sia l’equilibrio che la coordinazione.

Da un punto di vista mentale, oltre a benefici a livello generale, lo stomach va ad alleviare lo stress e le tensioni. Il merito, neanche a dirlo, è della respirazione diaframmatica.