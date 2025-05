Prova costume in vista: quanto tempo ci vuole per vedere gli effetti dell’allenamento

La bella stagione si avvicina, quindi è ora di correre ai ripari: ecco quanto tempo ci vuole per vedere effetti allenamento sul corpo.

Dopo Pasqua, coloro che non sono stati ligi con dieta e sport tutto l’anno corrono in palestra per non arrivare impreparati alla prova costume. Ma sapete quanto tempo ci vuole per vedere gli effetti dell’allenamento sul corpo? In molti si regolano proprio così.

Quanto tempo ci vuole per vedere effetti allenamento?

Quanti frequentano la palestra in modo costante conoscono i sacrifici che occorrono per arrivare ad avere addominali scolpiti e addome piatto. Allo stesso modo, coloro che sono un tantino allergici allo sport, non hanno idea di quanto tempo occorra per vedere gli effetti dell’allenamento sul corpo. Angie Asche, dietologa di Lincoln (Nebraska) e fondatrice di Eleat Sports Nutrition, ha parlato proprio di queste tempistiche con la CNN.

Prima di proseguire, una precisazione è necessaria: non esiste un periodo standard, ossia valido per tutti. Oltre al sesso e all’età, bisogna prendere in considerazione altri dettagli come il metabolismo e l’alimentazione. Pertanto, è impossibile stabilire un lasso di tempo valido per tutti. In linea di massima, però, i primi effetti dell’allenamento si iniziano a notare tra le 6 e le 12 settimane

Qual è lo sport migliore per dimagrire

A prescindere dallo scopo dell’allenamento – che sia per dimagrire, aumentare la massa muscolare o semplicemente mantenersi in forma – il corpo inizia a cambiare dopo le prime sei settimane. Se non vedete nulla, non vi demoralizzate: come già detto, non esiste un tempo standard. Poi, è fondamentale abbinare una dieta sana ed equilibrata, altrimenti difficilmente otterrete risultati soddisfacenti.

Chiarito ciò, se intendete buttare via qualche chilo di troppo, dedicatevi soprattutto ad attività aerobiche ad alta intensità come la corsa. Ricordate sempre che le discipline a basso impatto, tipo lo yoga, hanno sempre effetti positivi sul corpo, ma per vedere qualche beneficio sul fisico bisognerà attendere più tempo.