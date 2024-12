Significato del nome Beatrice: origini, caratteristiche e onomastico

Beatrice è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Nella società contemporanea, la scelta di un nome per un neonato assume un significato che va ben oltre l’identificazione personale. Tra questi, Beatrice emerge come un nome intriso di storia, cultura e molteplici significati: scopriamo tutto quelle che c’è sa sapere su questo splendido nome!

Significato : colei che rende felici

: colei che rende felici Origine : latina

: latina Onomastico : 29 luglio

: 29 luglio Varianti: Beatrix (latino), Béatrice (francese), Beatriz (spagnolo, portoghese), Beatrix (tedesco), Beatrix (inglese), Beatrycze (polacco)

Significato e origine del nome Beatrice

Beatrice è un nome di origine latina che deriva dall’aggettivo “beatus” che significa “felice”. Da questa parola trae origine il nome Beatrix, diffuso sin dall’età imperiale, il cui significato è “colei che rende felici” o “colei che dà la beatitudine“.

Secondo alcune fonti, Beatrice potrebbe derivare anche dal termine latino “viatrix“, forma femminile di “viator” che significa “viaggiatore“. Viator e viatrix erano nomi molti diffusi nelle prime comunità cristiane perché facevano riferimento all’abitudine, da parte dei fedeli, di compiere dei pellegrinaggi a scopo religioso.

Onomastico e diffusione del nome Beatrice

Nel corso dell’anno ci sono diverse occasioni per festeggiare chi porta questo nome. La data più diffusa è il 29 luglio in onore di Santa Viatrice, o Beatrice, vergine e martire sotto l’imperatore Diocleziano. Altre date in cui si può celebrare l’onomastico sono:

18 gennaio per Beata Beatrice II d’Este, monaca che fondò il monastero di Sant’Antonio in Polesine

per Beata Beatrice II d’Este, monaca che fondò il monastero di Sant’Antonio in Polesine 17 agosto per Santa Beatrice de Silva Meneses, fondatrice dell’Ordine dell’Immacolata Concezione

Questo nome gode di grande popolarità in Italia soprattutto grazie alla Beatrice descritta da Dante Alighieri nella Divina Commedia, ovvero la donna angelicata che lo accompagna attraverso il Paradiso. Secondo gli ultimi dati Istat, Beatrice rientra stabilmente tra i primi 20 nomi femminili più popolari nel nostro Paese dal 2013 al 2022 e nel 2021 ha toccato la quinta posizione. Negli ultimi 25 anni sono state chiamate così circa 65mila bambine.

Caratteristiche e curiosità sul nome Beatrice

Chi porta questo nome è solitamente una persona dal forte spirito intuitivo, emotiva ma allo stesso tempo determinata e in grado di affrontare e superare momenti di difficoltà. Anche se a volte può apparire pigra e passiva, Beatrice è una grande sognatrice che cerca di proteggere la sua sensibilità circondandosi solo di una cerchia ristretta di persone.

Per quanto riguarda le inclinazioni professionali, Beatrice mostra una predilezione per settori legati alla comunicazione, alla creatività e alle scienze umane. Il suo essere lavoratrice instancabile, unito a un senso del dovere e indipendenza, la rende adatta a ruoli di responsabilità e leadership.

A Beatrice è associato l’azzurro, colore che rappresenta lealtà, trasparenza ed armonia nei confronti dell’ambiente e della natura. La pietra portafortuna è invece lo zaffiro, gemma simbolo della ricerca spirituale e della beatitudine. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 6, numero legato all’equilibrio cosmico e all’armonia.

Personaggi famosi con il nome Beatrice

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Beatrice: