Spotify Wrapped 2024, l’attesa è quasi finita: ecco la data e tutte le novità

Quando esce Spotify Wrapped 2024? L’attesa è quasi terminata e gli utenti verranno premiati con diverse novità.

C’è grande attesa per l’uscita di Spotify Wrapped 2024, che quest’anno sarà ancora più particolare rispetto al passato. La piattaforma musicale più gettonata di sempre ha garantito che ci saranno diverse novità, alcune delle quali basate sulle emozioni.

Spotify Wrapped 2024: cos’è e come funziona

Come ogni anno, gli utenti di Spotify sono in gran fermento per l’uscita del Wrapped 2024. Quello che è a tutti gli effetti un riepilogo degli ascolti di un anno intero, è diventato una specie di evento che può addirittura essere condiviso sui social. Introdotta nel 2017, questa funzione offre un resoconto personalizzato delle canzoni, degli artisti, dei generi e dei podcast più streammati negli ultimi 365 giorni.

Non solo, grazie allo Spotify Wrapped gli utenti possono controllare il numero totale di minuti trascorsi ad ascoltare musica o podcast, le classifiche dei cantanti preferiti e anche altre statistiche interessanti. Per l’edizione 2024 sono state introdotte diverse novità. Si parte dalla personalizzazione dell’esperienza di ascolto, con sezioni dedicate a Emozioni e Personalità Musicali. Si potranno addirittura scoprire quali sono gli stati d’animo associati ai brani più ascoltati.

Ci sarà, poi, una sezione riservata a I messaggi dei tuoi artisti, dove si potranno ricevere videomessaggi dei propri beniamini. Inoltre, Spotify Wrapped permetterà di rivivere i momenti musicali più significativi e di creare playlist combinate con quelle degli amici (le Blend). Ovviamente, anche nel 2024 è garantita la condivisione sui social, che sarà molto più semplice e intuitiva.

Spotify Wrapped 2024: data di uscita

Al momento, non abbiamo ancora una data di uscita di Spotify Wrapped, ma il canale social della piattaforma ha annunciato che l’attesa è quasi terminata, invitando gli utenti ad aggiornare l’app. Considerando che negli anni scorsi il resoconto è stato fornito tra il 29 novembre e il 2 dicembre, quest’anno dovrebbe essere disponibile a partire da mercoledì 4 dicembre 2024.