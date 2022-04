Gli amanti di Bridgerton, ora potranno contare su un appuntamento speciale con il tè del pomeriggio.

Bridgerton è una serie tv Netflix che ha riscosso da subito un grande successo per via dell’originalità della trama, dei personaggi perfetti nelle loro imperfezioni e per le atmosfere tipicamente inglesi alle quali si accompagnano abiti e scenografie. Un aspetto che recentemente è stato sfruttato in pieno da un noto hotel londinese che ha deciso di creare dei pomeriggi dedicati alla serie, lanciando così gli afertnoon tea party.

A Londra sarà possibile bere il té alla Bridgerton

Il famoso hotel The Lanesborough London del gruppo Oetker ha deciso di proporre degli Afternoon Tea stagionali dedicati a Bridgerton. Un’edizione limitata durante la quale si potranno gustare delle prelibatezze ispirate alla famosa serie e ai vari personaggi.

pasticcini tea

Nel menu ci sono infatti tramezzini, panini con pollo e maionese, con salmone affumicato e con roast beef. Ad essi si aggiungono poi scones con marmellata e creme e dolcetti dedicati ad alcuni tra i personaggi più in voga nella seconda stagione. Cioccolatini che si ispirano ai personaggi e che traggono spunto da questi per poi esprimersi un trionfo di sapori e di colori.

Basti pensare a quello dedicato ad Edwina Charma che in quanto diamante della stagione ha un cioccolatino dedicato a base di miele, cardamomo e con una ganache al cioccolato bianco. Cioccolatino che viene servito in un cofanetto porta anelli. Tutte iniziative prelibate nonché bellissime da vedere e che i fan della serie non potranno che apprezzare.

Quanto costa l’afternoon tea alla Bridgerton

Com’è facile immaginare, per poter accedere al pomeriggio a base di tè e delizie varie ispirate alla serie di Bridgerton, il costo è sicuramente alto alto ma, data la qualità dei prodotti, più che giustificato. Si va infatti dai 65 agli 80 euro nei quali sono compresi un bicchiere di champagne o un cocktail.

E, a proposito di questi ultimi, durante l’afertnoon tea sarà possibile provarne di inediti e ispirati alla serie e ai suoi personaggi. Un motivo in più per approfittare di quest’occasione e godere di un pomeriggio piacevole ed in pieno stile londinese e, ovviamente, Bridgerton.

