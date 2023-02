Da Valentino a Versace, da Gucci a Bottega Veneta: ecco i brand italiani più amati secondo la Hottest Brand Q4 2022 di Lyst

I brand italiani sono i più amati al mondo, constatazione arrivata anche di recente dai look dell’ultima serata dei Grammy, dove sul red carpet a trionfare sono stati i look Made in Italy per l’ennesima volta: da Beyoncé in Maison Schiaparelli a Taylor Swift in Roberto Cavalli, da J.Lo e Harry Styles in Gucci a Sam Smith in Valentino. Non vi è dubbio quindi che anche questo 2023 si prepari ad essere vincente per i grandi nomi italiani, bissando magari gli ottimi risultati segnalati dalla Hottest Brand Q4 realizzata da Lyst, che su dieci marchi ne ha individuati ben sette italiani come i più richiesti dell’anno trascorso. Quali sono? Ve li sveliamo subito!

I Brand italiani più desiderati del 2022: quali sono gli hot brand più desiderati Made in Italy

Lyst, nota piattaforma di shopping online ha tenuto d’occhio il comportamento di 200 milioni di acquirenti di moda online, considerando le ricerche interne ed esterne alla piattaforma, visualizzazione dei prodotti e vendite, così da poter avere dati molto precisi su quali siano stati i capi e gli accessori più ricercati e acquistati.

Al decimo posto ci sono le Crocs rosa pesca realizzate in collaborazione con Salehe Bembury e al nono posto spicca già Miu Miu, costola di Prada più giovane e disinvolta, e la sua biancheria intima da sfoggiare fuori dai minigonne e pantaloni. All’ottavo posto le deliziose décolléte con fiocco gioiello di Mach e Mach, al settimo posto la bomber jacket di Loewe, artefice di un trend che ha rilanciato il piumino in chiave sportiva e al sesto posto la sciarpa mohair in stile scozzese a quadri di Acne Studios, a conferma che la sciarpa resta sempre l’accessorio più irresistibile dell’inverno.

Al quinto posto la Sardine Bag di Bottega Veneta, accessorio che non stupisce perché da un anno a questa parta la it-bag dell’anno per eccellenza è quasi sempre firmata dal brand italiano, che unisce artigianalità e glam. Quarto posto per Solaria e i suoi abiti luccicanti ed eleganti, terzo posto per le Dr.Martens in versione winter con pellicciotto interno e senza lacci, mentre al terzo posto ci sono le slingback Prada a punta, dal tacchetto basso e impreziosite dal logo triangolare.

La classifica specificamente dedicata ai brand vede la presenza inoltre di Gucci, Dolce e Gabbana, Valentino e Moncler, con i quali i brand italiani si confermano come i più amati e acquistati: un gusto che trova ampia conferma anche tra le celebrity.

Perché i marchi italiani sono i più amati? La top 3 di Lyst

La qualità, la classe, la tradizione rappresentata dal Made in Italy, marchio di garanzia anche all’estero è certamente un motivo ma c’è anche di più: c’è visione, strategia e ricerca dietro un risultato così schiacciante che vede in top 3 rispettivamente Prada, Gucci e Moncler. A spiegarlo ci hanno provato i diretti interessati.

“In Prada Group abbiamo uno scopo chiaro: essere Drivers of Change, che riassume il nostro modo di fare business. Ciò significa combinare continuamente quattro elementi: creatività, innovazione, impegno per l’etica ed essere in dialogo costante e coerente con il nostro pubblico”, ha spiegato Lorenzo Bertelli, Marketing Director and Group Head of Corporate Social Responsibility. Grande rimonta per Moncler invece rispetto allo scorso anno, un risultato che Remo Ruffini,Chairman and CEO del brand ha riassunto così: “Per tutta la mia vita ho seguito una semplice regola: il brand è tutto. Non ho mai inseguito le entrate e non lo farò mai. Il mio obiettivo è sempre stato quello di costruire un marchio forte, coltivando allo stesso tempo uno stretto rapporto con le nostre comunità”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG